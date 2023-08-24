Fotona 4D Stay Young

虎紋給人一種苦情的感覺，所以不少人稱它為「苦紋」。因為各種表情習慣、膠原流失、或是皮膚組織缺乏支撐而造成自然老化等問題，所以不少女生年過25歲後，或多或少都開始面對虎紋問題。市場上有不少針劑或虎紋槍療程，專門針對該部位問題，而市場上從口腔內壁改善虎紋的激光醫美療程，沒有創傷性及復原期，更可貼近虎紋的深層組織。

最近體驗了Fotona 4D虎紋槍療程，坊間還有很多別稱，好似12D等等之類，其實是同一部儀器。現時全球唯一獲FDA認證的口腔激光療程，利用創新黏膜式脈衝進行口內拉提治療。過程中探頭於口腔內發放溫和的激光能量，讓黏膜層吸收熱能。儀器是透過1064nm及2940nm雙波長，將能量穿透至皮膚底層10mm，從內而外刺激膠原蛋白再生，由內皮改善緊實度。

首先姑娘將已徹底消毒的探頭放到口腔，探頭會刺激口腔兩側黏膜，感覺非常溫和，沒有任何不適感。姑娘亦非常細心，不斷關心我的感受。其後，在全面進行激光療程，實行內外夾擊。療程後，明顯感受到口腔內壁因為膠原增生而增厚，虎紋即時減淡，膚質亦有即時提升。

在選擇醫美療程時，大家記得留意療程的功效及安全性，儀器機是否符合國際認可標準，而中心是否使用正廠正貨。沒有認證的療程有機會因為能量的安全性不足，破壞或令到口腔組織受損，更是得不償失。