旺角｜太空主題川菜火鍋店「花椒子」邊歎烤魚邊「造星」

最近旺角太空科幻主題的川菜火鍋專門店「花椒子」，變身「有得玩又有得食」的主題餐廳，引入最潮的「SING-TO-EARN」音樂競技系統VSING，讓食客可以一邊進食一邊點唱，又或者登上舞台大展歌喉， 一嚐「造星」滋味。

「花椒子」今次以「有魚有鍋有勁歌 太空漫遊再ENCORE」為新主題，除了有主打的酸菜魚和火鍋外，更可透明「VSING」手機應用程式點唱歌曲，餐廳內特別設有巨型屏幕和專業級別舞台，包括煙霧和燈光效果，打造自己專屬的舞台，屏幕及app 內更會即時顯示歌唱者及打賞者互動。

餐廳環境利用霓虹燈配以不同特色字句營造太空感。

餐廳新增VSING音樂競技互動平台，客人可以點歌予駐場歌手獻唱，又或者自發上台表演。用戶透過歌唱可獲得 V POINT。當用戶累積一定數量的 V POINT 後，就可以在 VSING APP 的 Marketplace 內查看並兌換不同價值的物品。

追求私隱度的話就可以選擇「木星房」，房內同樣設有音響設備。

全新4大烤魚系列

招牌烤魚選用多肉少骨達兩斤重的江團魚，大廚沿著用川味烤魚最原始的做法，將魚以秘製香料醃製，再香烤其表面，鎖住肉汁，魚皮烤得焦香時魚肉亦鮮嫩軟滑。

為保持魚肉本身的新鮮度，大廚於烤魚前在魚身上薄薄地抹上一層鹽，然後放到已經加熱的架上生烤。當烤至八至九成熟時，就會將魚魚放入鍋中轉中火烹煮，並加入特製的調味湯底，如花椒、藤椒辣湯、蕃茄濃湯等。

花椒香辣湯底採用兩種秘製香辣型辣醬，外加花椒、藤椒等川式調配而成，辣中帶麻。而藤椒湯底味道較清香，麻味溫和，較不刺激。若不能接受辛辣的話，就可以選擇香口開胃的蕃茄濃湯味。

花椒香辣烤魚（$328）

藤椒麻辣烤魚（$328）

蕃茄濃湯烤魚（$328）

烤魚搭配上花膠和豆腦含有豐富的營養素，可促進皮膚細胞的新陳代謝，使皮膚更加光滑具彈性，適合各位女士食用。

滋潤養顏花膠豆腦魚湯烤魚（$368）

其他必試招牌菜

星空美蛙魚頭鍋（$268）：大廚選用新鮮大魚頭跟肉汁鮮嫩的美蛙一同烹煮，加上惹味麻辣湯底，相當吸引！

宙斯酸菜魚湯鍋（$268）：每塊魚片沾滿香濃湯汁，香嫩醒喉，配上爽口酸菜叫人開胃。

花椒子

時間：周一至四1200-1630、1730-2300；周五至日、公眾假期及前夕1200-1630、1730-0000

地址：旺角彌敦道639號雅蘭中心地庫B102號舖

電話：2625 0199

IG：https://www.instagram.com/peppercorn.hk/