旺角｜太空主題川菜火鍋店「花椒子」邊歎烤魚邊「造星」
最近旺角太空科幻主題的川菜火鍋專門店「花椒子」，變身「有得玩又有得食」的主題餐廳，引入最潮的「SING-TO-EARN」音樂競技系統VSING，讓食客可以一邊進食一邊點唱，又或者登上舞台大展歌喉， 一嚐「造星」滋味。
「花椒子」今次以「有魚有鍋有勁歌 太空漫遊再ENCORE」為新主題，除了有主打的酸菜魚和火鍋外，更可透明「VSING」手機應用程式點唱歌曲，餐廳內特別設有巨型屏幕和專業級別舞台，包括煙霧和燈光效果，打造自己專屬的舞台，屏幕及app 內更會即時顯示歌唱者及打賞者互動。
全新4大烤魚系列
招牌烤魚選用多肉少骨達兩斤重的江團魚，大廚沿著用川味烤魚最原始的做法，將魚以秘製香料醃製，再香烤其表面，鎖住肉汁，魚皮烤得焦香時魚肉亦鮮嫩軟滑。
為保持魚肉本身的新鮮度，大廚於烤魚前在魚身上薄薄地抹上一層鹽，然後放到已經加熱的架上生烤。當烤至八至九成熟時，就會將魚魚放入鍋中轉中火烹煮，並加入特製的調味湯底，如花椒、藤椒辣湯、蕃茄濃湯等。
花椒香辣湯底採用兩種秘製香辣型辣醬，外加花椒、藤椒等川式調配而成，辣中帶麻。而藤椒湯底味道較清香，麻味溫和，較不刺激。若不能接受辛辣的話，就可以選擇香口開胃的蕃茄濃湯味。
烤魚搭配上花膠和豆腦含有豐富的營養素，可促進皮膚細胞的新陳代謝，使皮膚更加光滑具彈性，適合各位女士食用。
其他必試招牌菜
花椒子
時間：周一至四1200-1630、1730-2300；周五至日、公眾假期及前夕1200-1630、1730-0000
地址：旺角彌敦道639號雅蘭中心地庫B102號舖
電話：2625 0199
IG：https://www.instagram.com/peppercorn.hk/