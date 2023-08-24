泰國旅遊新體驗 鮮為人知的「泰國綠色秘境」洛坤府｜感受壯麗自然景觀、逾200公里的沙灘海岸線

泰國 是深受香港人喜愛的旅遊國家之一，任誰都會立刻想起曼谷、清邁或布吉等地，但如果想在泰國有更多不同的體驗，不妨考慮位於南部的洛坤府 (Nakhon Si Thammarat，又名那空是貪瑪叻府)！洛坤府為當地最古老的城市之一，在古色古香的城市風情下，隱藏了壯麗的自然景觀及豐富多樣的動植物，美麗海岸線與翠綠的原始森林突出了獨有的迷人魅力，故有「泰國綠色秘境」的美譽。

多年以來，只有當地居民及少數消息靈通的旅客曾揭開過洛坤府的神秘面紗。不過至近年，隨著公私營機構合力加強連接該地的交通基礎設施，並積極推動當地旅遊業發展，相信定能在國際間大放異彩！

隨著洛坤府機場(Nakhon Si Thammarat Airport)即將於2023年年底落成，預計來往當地的國際直航航線將包括新加坡、台灣、中國及馬來西亞，這將進一步推動泰國南部的經濟發展。現時已有旅行社已搶先推出有關泰國洛坤府的遊玩項目，如Tarzan Adventure的徒步觀光活動 — Dragon’s Back-style Trekking Program，由泰國專業導遊帶領旅客深入黃山國家公園，穿梭於山脊、叢林、天然溫泉、瀑布和雲霧繚繞的山谷和峽谷間，享受大自然賦予的療癒力。

另有為期兩日以上的探險活動，如挑戰泰國著名高峰、海拔超過1,780米的黃山(Khao Luang)、深入探索佔地570平方公里的黃山國家公園(Khao Luang National Park) 的美景——此國家公園擁有 1.7 公里長的洞穴、19層樓高的Karom瀑布、清澈見底的河流及歷史悠久的岩層；園內又擁有逾300種不同的蘭花、超過340品種的鳥類及大型哺乳動物如豹、貘及箭豬等，絕對是拍攝野生動物及風景的最佳選擇。

屬自然保護區的黃山國家公園(Khao Luang National Park)，一直是泰國鮮為人知的秘密觀光地

位於洛坤府的錫春，曾被全球知名旅遊指南《孤獨星球 Lonely Planet》評為泰國十大最美海灘之一，當地的最新住宅及酒店項目「URASAYA」亦致力推動洛坤府的旅遊業，積極規劃生態環保意識及本土體驗理念等一系列的開發計畫。

距離泰國曼谷僅一小時飛行時間，洛坤府與著名旅遊聖地蘇梅島近海可見，在交通愈發便利的優勢下，相信此一「泰國綠色秘境」即將為泰國旅遊業注入新活力！