Trip.com 招募郵輪試坐員！1個步驟即有機會登上「名勝世界壹號」4日3夜三亞之旅

疫情過去，世界各地旅遊復蘇，旅客早已急不及待出國旅行。最近旅遊服務平台Trip.com就特意推出「郵輪試坐員計劃」，為用戶提供免費的「名勝世界壹號」4日3夜三亞航線旅程。

名勝世界郵輪由德國邁爾造船廠製造，排水量達75,338噸，共有13層甲板、928間客房，最高載客人數為1,856人。郵輪於2020年剛進行裝修翻新工程，17間餐廳酒吧、27項娛樂設施如羅馬泳池及水上滑梯、小小夢想家天地、VR 探索館、水療中心等重新投入服務，更是目前唯一一艘以香港為母港並提供定期目的地航次的國際郵輪。 （詳細介紹：https://hk.trip.com/blog/resorts-world-cruises/）

由即日起至9月10日，Trip.com用戶只需在app內的內容平台「Trip Moments」經活動頁發文報名，即有機會成為郵輪試坐員。被挑選的用戶將免費獲得名勝世界壹號4日3夜三亞航線的3-4 人露台客房一間，可帶同家人輕鬆出海暢遊。完成郵輪旅程後，郵輪試坐員需在 Trip Moments 社區及社交媒體分享試坐體驗。