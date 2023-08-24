Shake Shack 香港店5周年 聯乘ONLY Beverages推Boozy Fiffy/Fitty伏特加氣泡檸檬冰茶

不經不覺美國人氣漢堡店「Shake Shack」已打入香港市場5年，為慶祝5周年紀念，「Shake Shack」特地與本港即飲酒精飲品品牌「ONLY Beverages」合作推出Boozy Fiffy/Fiffy 伏特加氣泡檸檬冰茶限定特飲，讓食客可以邊品嚐經典美食，邊享受酒精帶來的爽快。

「ONLY Beverages」多年來堅持使用上乘原材料打造優質美味的產品，創造了備受港人歡迎的罐裝版零糖伏特加蘇打水特飲。今年品牌將「Shake Shack」的招牌 Fiffy/Fitty檸檬冰茶打造出清涼爽口的Boozy 伏特加氣泡檸檬冰茶，更以無糖配方製作而成，為客人提供健康的夏日特飲。

330毫升罐裝 Boozy Fifty/Fifty 伏特加氣泡檸檬冰茶將於即日起至8月31日在 「Shake Shack 網上平台」及「Deliveroo 」率先開賣。凡於 「Shake Shack」 網上平台訂購4罐或以上 Boozy Fifty/Fifty 的顧客即可獲贈 Shake Shack 野餐墊及冰袋；而在「Deliveroo」平台下單訂購 Boozy Fifty/Fifty x BBQ ShackMeister 套餐的顧客則可獲贈野餐墊、冰袋以及迷你冰箱乙個，贈品數量有限，送完即止。9月1日起，Boozy Fifty/Fifty 伏特加氣泡檸檬冰茶將於全港「Shake Shack」門市發售。