摩洛哥百年咖啡品牌 BACHA COFFEE登陸中環IFC｜提供逾200款咖啡/ 招牌牛角包/ 咖啡禮品

於1910年在摩洛哥馬拉喀什成立、擁有113年歴史的咖啡品牌Bacha Coffee，已於中環IFC開設香港首間咖啡精品店，將摩洛哥咖啡文化帶到香港！新店佔地面積達200平方米，提供多款外帶咖啡及含不同鹹甜餡料的招牌牛角包供顧客享用。門店亦設有零售櫃檯，提供新鮮烘焙咖啡豆、精選美食及多款咖啡沖煮配件，為港人打造全方位咖啡體驗。

BACHA COFFEE 香港首間咖啡精品店

Bacha Coffee IFC新店的裝潢細節保存了發源地的風貌，黑白格紋地板、雕刻木材及古董鏡子突顯阿拉伯的精緻風格，燈光設計靈感則源自Bacha Coffee位於Dar el Bacha宮殿本店的玻璃屋頂。

Bacha Coffee 採用100%純正阿拉比卡(Arabica)咖啡豆，務求讓每位客人享受到新鮮沖泡的正宗咖啡——無論是外帶、送禮或居家品嚐，廣大咖啡愛好者的不同需求都能滿足到！

客人在IFC店可享受獨特的Bacha Coffee外帶體驗 —— 從逾200款咖啡中選擇喜愛的口味，熱飲或凍飲皆可；除了8款色彩繽紛、不同鹹甜餡料的招牌牛角包，還有烘焙美食包括自家製奶油圓蛋糕(kouglof)、法式甜包(brioche)及牛油蛋糕(pound cakes)、100%阿拉比卡咖啡雲石蛋糕等，每款美食均能滿足顧客味蕾。

此外，Bacha Coffee從非洲、阿拉伯半島、中南美洲、加勒比地區等35個國家的咖啡農場，搜羅100%阿拉比卡咖啡，提供超過200款單一產地、精心調配、風味絕佳的咖啡，所有咖啡豆可從100克起購買，駐場咖啡大師亦會根據不同客戶的咖啡沖泡方法，提供專業研磨服務。單次購買500克或1公斤同款咖啡，可享 有9折或8折。

Bacha Coffee IFC店