香港貓迷博覽會2023｜OneDegree推會場限定優惠 免費即影即有/ 打卡送寵物零食/ 現場投保折扣

香港貓迷博覽會2023｜一直致力為寵物提供全面保障及推動關愛寵物文化的OneDegree ，一連三日(2023年8月25至27日) 亮相香港貓迷博覽會2023，特別為貓迷們帶來一系列限定心動優惠，於博覽會期間，只要帶同主子蒞臨OneDegree展位，可即場與主子免費享用即影即有服務、在展位打卡點打卡可獲贈精美寵物零食，現場投保的話亦有限時折扣優惠！

現場投保：限時折扣優惠及多重投保優惠

現場投保OneDegree全港唯一寵物CEO Plan，更可享會場獨家折扣優惠，並獲贈免費寵物體檢一次。會場並設限定多重投保優惠，展會期間同時為兩隻毛孩投保，可獲專屬寵物客製名牌。

OneDegree是次更特別與 The Murray Hotel 合作，送出 Petcation 現金券及訂房優惠，讓您與您的毛孩一同享受愉快的假期，亦可用 於使用其他酒店服務如餐飲及 SPA 等，寵物主人可忙裡偷閒，放鬆身心。

OneDegree 香港貓迷博覽會2023限時著數優惠

免費送主子即影即有照片及打卡即送寵物零食 帶同主子蒞臨OneDegree展位，即可免費享用即影即有服務。於OneDegree展位打卡點打卡及分享至社交媒體並標注OneDegree，即送精美寵物零食。

會場限時投保優惠：送寵物體檢、寵物客製名牌 香港貓迷博覽會2023期間，現場為毛孩投保OneDegree全港唯一寵物 CEO Plan，將獲贈寵物體檢服務；同時為兩隻毛孩投保，每隻毛孩皆可獲專屬的寵物客製名牌。