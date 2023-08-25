One Piece卡牌官方限定店登陸又一城 即場享受對戰樂趣

ONE PIECE CARD GAME於2022年7月推出，已經大受ONE PIECE粉絲歡迎，各地更舉辦不同的卡牌遊戲比賽。官方期間限定店首度登陸香港又一城，讓不同的卡牌玩家交流及比賽。

現有設有兩部電子卡牌對戰桌。

8月26日開店首天，將展示及公開發售最新一輯One Piece Card Game第五彈補充包，更推三款漫畫異圖版卡牌，包括五檔路飛、羅及基德。第五彈補充包之中，有一款由尾田榮一郎繪畫的路飛於牌，異圖版更印有本人簽名，極為稀有。

現場展出第五彈補充包的異圖版卡牌。

印上尾田榮一郎簽名的路飛異圖版。

ONE PIECE CARD GAME結合ONE PIECE元素與卡牌遊戲的互動，大家可以在遊戲中同樣感受作者尾田榮一郎的世界觀。期間限定店除了售賣最新的遊戲產品、獨家商品外，還會透過交流會、試玩教學及比賽，讓新手及玩家可以投入在ONE PIECE世界。

現場發售的卡牌包。

要是從未接觸過新手到店想體驗一下，新玩家可以接受導師教學了解遊戲過程，並會獲得參與獎作鼓勵。交流會注重輕鬆戰鬥和交流，參加者都可獲得參與獎，至於比賽分為常規賽及8包現開賽，常規賽是標準店內賽，；8包現開賽賽制特別，參與者需購買8包OP-04（或僅OP-05），利用30張套牌進行戰鬥。兩項比賽事將提供獎品給獲勝者，所有參賽者可獲得參與獎。

現場大片卡牌裝飾牆。

ONE PIECE人氣角色薇薇公主與路飛一行人的經典畫面。

ONE PIECE CARD GAME官方期間限定店

日期：2023年8月26日至2024年1月4日

時間：11:30至20:30

地點：香港九龍九龍塘達之路80號又一城L1-08號鋪