尖沙咀「朗日經絡美療」 磁叉、溫感玉石臉部按摩為都市人改善血液循環

每日勞碌的工作與生活使人身心疲憊，所以好應偶爾放鬆一下好好獎勵自己。位於尖沙咀鬧市的「朗日經絡美療」既寧靜又舒適的空間，甫進大門便有一種像是處身泰國做Spa的感覺，叫人可以完全放鬆和放空。平時最怕去美容院被硬銷，而這裡則完全沒有硬銷過程，可以感受屬於自己的平靜「Me Time」時刻。

店內裝潢簡約，予人一種放鬆的感覺。

基於自己本身有鼻敏感問題，所以臉部血液循環較差，以至黑眼圈嚴重。治療師Mabel活用磁叉幫助我疏通臉部和肩頸的經絡，解決和舒緩各種面部內部問題。做完療程完去水腫效果明顯，大大提升輪廓緊緻度，平衡大細面，無需使用美圖都可以顯得臉尖。

療程步驟

1. 潔臉

療程分為幾個步驟，首先先潔臉以去除臉上塵埃污垢及底妝，然後用按摩油按摩全臉。隨後美容師會用專屬臉部、比較细的磁叉來疏通臉部各個經絡穴位，包括包括兩邊旁腮骨位和眼部位置，感覺就如幫身體按摩一樣，遇到有淋巴結或氣血不順的地方，按壓穴位會帶來痛楚。而磁叉就會帶動血裡的鐵質，加速血液循環。

2. 玉石按摩

接下來美容師會使用溫暖玉石來紓緩及增加眼部血液循環，這樣有助淡化黑眼圈與改善眼部浮腫問題。由於本人喜歡熱敷的感覺，因為特別喜歡使用溫熱後的玉石按摩。過程中皮膚會漸漸呈微紅，這是血液循環打通了的現象，毋需擔心。

不同大小的玉石針對臉部不同位置，能更精準地紓緩和改善該處的問題。

3. 敷上面膜

最後美容師會為我敷上面膜以紓緩肌膚，好讓皮膚更易吸收到隨後的護膚精華。同時也會替我按摩肩頸、使我在舒適的按壓下得以消除疲勞及繃緊感覺，是次療程除了讓我全臉和肩頸通經絡之外也令我知道磁叉療程的專業性的各種好處。

《磁义·五行石 面部經絡療程》好處甚多，如全程均以人手進行，同時使用日本磁义疏通面部經絡及淋巴結，有效促進新陳代謝、排水排毒。另外也能改善臉部鬆改善面部鬆弛及水腫，提升肌膚的彈性。療程特別加入五行石熱療，有助紓緩眼部疲憊及緊張情緒，改善睡眠質素，還有助减褪黑眼圈及眼部浮腫問題。

溫熱後的玉石按摩有助血液循環

朗日經絡美療

價錢：首次試做優惠$338/75分鐘* （額外加送肩頸穴位紓緩）

地址：尖沙咀山林道7號佐敦漢國中心19樓

電話：2380 3388、6396 7771 (WhatsApp)

備註*：只限新客戶及只招待女賓