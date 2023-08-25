李玟生前控訴節目賽制不公 錄影時受辱 浙江衞視宣布《中國好聲音》停播：「節目的問題正在調查中」

華語樂壇天后李玟（CoCo）上月離世，她生前的9分鐘錄音早前流出，內容是她控訴《中國好聲音》賽制不公，及哭訴錄影時的受辱經過。錄音公開後在網上掀起熱議，不少網民炮轟節目組做法，揚言罷看；圈中人如甄妮、韓紅等亦紛紛發文支持CoCo。至今 (25日)，浙江衞視終在微博宣布，《中國好聲音》停播：「節目的問題正在調查中」。

CoCo離世後是非依然不斷，其中一後錄音提到自己很喜歡《中國好聲音》這節目，希望能幫助到熱愛音樂的年輕人，豈料節目賽制如此不公：「我犧牲自己無所謂，我沒想到原來他們都是一堆壞人，去整我，因為我說真相。」、「我命都不要，就是想幫助這些孩子，我說賽制不公平，節目組說賽制就是這樣的，沒有導師可以改變。」

及後有網民分享錄影當日的現場影片，影片可見CoCo在坐位上跟節目組理論﹐指另一組的學獲73分可有第二次機會，而她的學員有88.3分卻面臨淘汰：「有問題請他們把我抬走，我現在要暫時坐在這裏冷靜一下，OK？他們有問題找人來把我抬走好嗎？就是因為我們人少，就沒有這個第五個機會。」

據理力爭的CoCo更氣得落淚，幸得現場觀眾力撐大嗌：「Coco我愛你！」她豪氣抹去眼淚面向觀眾說：「謝謝！」而工作人員只是重覆說：「但是我們什麼事不要放在台面上說。」CoCo忍不住大呼：「當然你們會所有都剪掉，我說的是事實，你們當然會剪掉，我當然知道，這個叫做不公平！」

另一段錄音，CoCo提到去年10月14日最後一天忍住腳痛錄影《好聲音》，節目組事前答應讓學員王澤鵬站在她身旁，但真正錄影時王澤鵬卻站在舞台的另一邊，穿上高跟鞋的CoCo最終支撐，當眾倒地，但亦堅持唱完整首歌。CoCo在錄音中激動地說︰「有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人侮辱。這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？」

據知導師之一的梁靜茹看見李玟倒地後，曾上前試圖攙扶，但卻被其他工作人員拉走。

與CoCo同台卻沒有伸出援手的王澤鵬被網民炮轟「冷血」，他事後在網上發文解釋，指錄影當日手機被沒收，所以不清楚合唱的細節有更改，也不清楚CoCo腳有傷一事，他只是跟從節目的安排表演，至歌曲結束後才發現CoCo坐在地上。

風波至今，浙江衞視今 (25日) 在微博宣告《中國好聲音》停播：「鍳於對觀眾及網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查中，該節目暫停播出。