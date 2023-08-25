深圳必食2023 ｜6間人氣北京烤鴨店 果木掛爐/茅台酒火灸 最平$88

深圳必食2023 | 自內地與香港於疫情後正式通關，假日北上已是港人消遣活動之一。根據入境處統計顯示，今年7月有逾468萬人次香港居民北上，較6月份多出21萬人次。內地消費無疑相對香港便宜，亦有網民曾表示內地服務比香港質素好，所以寧願北上消費。記者早前曾走訪深圳數次，發現大部分手搖店都擠滿顧客，一到下午4時多各間餐廳門外都會大排長龍等候晚市入座，最高峰需要等候約兩小時才能用膳。內地餐廳林立，而講到最近最有人氣的，必定是多所北京烤鴨專門店。以下6間深圳必試烤鴨店，又會是你下次北上的必去餐廳嗎？

相關文章：深圳好去處2023 ｜推薦地鐵沿線10大必去商場 文青打卡地/食盡多國菜/室內跳傘

1. 金鴨季·北京烤鴨

「金鴨季·北京烤鴨」由深圳1949全鴨季團隊打造，主打以果木烤鴨，木材選用來自陝西地區40年以上的棗木，由有逾20年經驗的烤鴨師傅經傳統的掛爐烤鴨方式烤製鴨子，每隻烤鴨講究體型均勻，烤製過後脆皮顏色呈棗紅色，外焦裡脆，並帶有果木清香。記者月頭假日約下午4時曾到深業上城分店排隊，人龍已圍繞餐廳外圍半圈，最後近6時成功入席。

鴨子採用傳統掛爐烤鴨方式烤製。RMB238（隻）、RMB158（半隻）（圖片來源：微信）

烤鴨油脂豐富，每口都能品嚐到陣陣果木香。（圖片來源：大眾點評）

金鴨季・北京烤鴨地址

1. 深業上城店：皇崗路5001號深業上城小鎮L3層T3089鋪

2. 海雅店：寶民一路海雅繽紛城L5層L533號

2. 京味張·北京烤鴨

京味張於2013年在北京創立，3年後南下深圳。目前在廣州跟深圳已有20家直營店。餐廳門店裝修為北京宮廷風格，用於宣揚北京飲食文化。餐廳顏用產自北京的金星鴨廠內餵養45天的填鴨，因北京填鴨因肌肉豐滿，背寬且長，肥瘦鮮明，之後會再由經驗豐富的師傅主持宰殺、燙皮、風乾和烤製出爐的每一個環節，保證原汁原味。

每間分店都裝潢都富有傳統北京特色（圖片來源：大眾點評）

精品烤鴨：RMB128（半隻）、RMB208（一隻）（圖片來源：微信）

京味張·北京烤鴨 地址

羅湖店：深圳市羅湖區桂園街道紅桂路紅桂大廈一層

寶能中心店：深圳市羅湖區寶安北路寶能中心環球匯購物中心B區5樓

皇庭廣場店：深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場1層29號

福田Kkone店：深圳市福田區京基濱河時代KKONE商場L412

福田竹子林店：深圳市福田區竹子林4路博園商業酒店2樓

南山店：深圳市南山區南海大道百富大廈2111號

益田假日里店：深圳市南山區留仙大道益田假日里購物中心L5層7-8號舖

龍華店：深圳市龍華區民治街道中梅路潤達圓庭西街一層36-4

龍崗灣畔店：深圳市龍崗區永香路灣畔購物中心2樓

龍崗南聯店：深圳市龍崗區龍崗街道銀翠路與龍崗路交叉口西南角

龍華觀瀾湖店：深圳市龍華區廣培社區高爾夫大道8號1棟L402

龍崗萬達廣場店：深圳市龍崗區華南二道萬達廣場三號門五樓

寶安萬達店：深圳市寶安區寶民一路萬達廣場A棟3F001

寶安西鄉店：深圳市寶安區西鄉街道金海路樂群綜合樓A2棟首層116至118號

3. 同順居北京菜館

同順居北京菜館源於，北京同樣以掛爐燒製果木烤鴨聞名，鴨皮酥脆同時肉質軟嫩。餐廳提供一鴨多食料理，除鴨架湯外，還有椒鹽鴨架、糖醋里脊、炖鴨湯等。

圖片來源：大眾點評

烤鴨油光充足，鴨肉烤製得恰到好處。（圖片來源：大眾點評）

跟京味張一樣，同樣以掛爐形式烤製鴨子。RMB238（隻）、138（半隻）（圖片來源：大眾點評）

同順居北京菜館地址

1. 印力中心店：深圳市福田區農林路69號印力中心B1-11

2. 中心城店：深圳市福田區福華一路領展中心城L1層LF1024號

3. 景田東方銀座店：深圳市福田區景田北街48號景田銀座2樓

4. 北京羲和雅苑烤鴨坊

來自北京的北京羲和雅 苑烤鴨坊 成立於2010年，目前已在北京、上海、深圳、香港、新加坡等地開設近40家門市。品牌選用北京雁栖湖畔，以天然穀物飼養的鴨子烤製。餐廳較為有名兼最適合打卡的是「招牌烤鴨配八寶盒」，八寶盒盛載著8種不同配料，除了有較常見到的京蔥和青瓜外，也有較為特別的藍莓醬和爆炸糖。

招牌烤鴨配八寶盒：RMB268

北京羲和雅 苑烤鴨坊 地址

1. 萬象天地店：深南大道9668號萬象天地2層SL257號

5. 吳莊

吳莊主打江浙菜、北京果木烤鴨、湘菜、川菜等，除主打酸菜魚外，還有價錢親民的北京果木烤鴨。餐廳環境優雅，適合跟好友聚聚。北京果木烤鴨配以一份摩摩皮、醬料及砂糖，另有大蔥、青瓜和哈蜜瓜。鴨肉厚薄均勻有緻，外脆內軟。

餐廳設計清雅，有古典味道。（圖片來源：微信）

RMB88（半隻）、RMB168（一隻）（圖片來源：微信）

吳莊地址

1. 萬象食家店：梅園路75號萬象食家4樓L407號

2. Cocopark店：愛南路652號cocopark3層

3. 星浩Cocopark店：五和大道與雅南路交匯處星河cocopark三樓

4. 壹方天地店：龍華大道壹方天地D區2樓017號

5. 卓悅匯店：卓悅匯購物中心北區3樓L3-14

6. 喜薈城店：太寧路8號喜薈城二樓

7. 寶安店：海城路寶安大仟裡4樓423-425號

8. 合水店：合水口社區松白路4699號A座405-40

9. 龍城萬科里店：龍崗大道3999號龍城萬科里2層

10. 卓悅時光店：沙井街道環鎮路卓悅時光商場四層01號

11. 天河城店：太白路3008號深圳天河城負一樓B164-B169號

12. 蛇口店：工業二路海上世界船尾廣場1棟206號

6. 芙蓉樓

湘菜老字號「芙蓉樓」去年開始全新概念店「芙蓉樓·尚熹」，當中必點「原創飛天茅台灼玫瑰鹽烤鴨」，大廚會在客人面前將茅台酒淋於烤鴨上，再用火焰炙燒烤鴨，打卡一流！脆身鴨皮帶茅台香，油脂豐盛，烤鴨會被片成一定厚度，口感豐富。

圖片來源：小紅書

烤鴨肉厚鮮嫩，每口均充滿油脂與肉汁。圖片來源：大眾點評

芙蓉樓地址

1. 海灣旗艦店：西鄉大道與寶源路交匯處中央大道B座2樓201-202

2. 羅湖筍崗店：人民北路水產大廈2樓之一

3. 觀瀾店：高爾夫大道8號觀瀾湖新城MHMALL一期4層

4. 南油芙蓉王店：粵海龍城路粵海綜合樓1樓

5. 南山常興店：常興路98號

6. 南山华侨城店：僑城西街10號鴻波酒店1層門口

7. 橫崗店：松柏路信義禦城豪園松柏天虹商場2樓

8. 龍崗九州店：碧新路2208-3號

9. 南山前海店：前海路1126號







