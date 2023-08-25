海洋公園哈囉喂全園祭2023登場 鬼校中6大詭異主題鬼屋

一年一度萬聖節又來了，海洋公園「哈囉喂全園祭2023」將於9月15日至10月31日登場，讓大家在「鬼校輪迴」異域的6大主題鬼屋探險，測試大家的膽量，展開一場試膽的冒險之旅。

大家一從亡命校巴下車便進入異域。

6大主題鬼屋包括「怨靈鬼校」、「怨靈異域」、「異度空間」、「壹捌靈實驗室」、「妖怪の森」、「咒偶 II」。來到園區的大家從「亡命校巴」下車一刻已經進入鬼影幢幢的異域，大家會經過不同區域，先是進入怪聲不斷的「怨靈鬼校」，延續未完的校園恐怖事件。

大家將被拉進「怨靈異域」，被困於鬼校課室的凶靈纏身；逃離課室後，一道隱藏多重宇宙的大門，將引領你跌入其他怪奇宇宙。 首先面對陰深「異度空間」，徘徊看不到盡頭的無限迴廊、迷幻鏡像空間和令人眩暈的恐怖巨型旋轉木馬。「壹捌靈實驗室」則是一個試圖將活人變成生化武器的實驗室， 致命病毒迅速擴散播整個實驗室，關乎人類存亡之戰。

有幸逃離實驗室的話，大家將到達陰森的後花園，在「妖怪の森」的隱秘樹海中，尋找失蹤的探靈家的下落。大家過程中全力躲避百鬼妖物，或許還可發現一眾生還者。最後，大家可以潛入荒廢已久的電影片場「咒偶 II」探班，曾有一位寂寂無名的女演員夢想成為女主角，可惜直至死前都未能完夢，她的執念在片場內陰魂不散。

陰森的日式村莊 片場內的陰魂不散

大家可以欣賞群魔舞蹈。

除了6大鬼屋之外，大家會見證「魔間女王祭典」及而首屆地獄選美大賽「奪命選美騷」，更走進「屍舞間」，欣賞舞者們的詭異舞姿。想進入這個期間限定的靈異世界，大家只需要「全日暢玩優惠門票」，票價分別為成人$388 及小童$233（並不包括遊玩驚嚇鬼屋），目前於9月13日可享85折早鳥優惠。海洋公園將在指定日子開放到晚上 11 點，讓大家盡享驚嚇樂趣。