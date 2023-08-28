九龍東皇冠假日酒店自助餐第2位$11 任食生蠔、蟹腳、片皮鴨、榴槤甜品

適逢香港九龍東皇冠假日酒店踏入11周年，決定推出 自助餐 $11優惠，凡於指定網址預訂自助午餐、自助晚餐、下午茶自助餐，第2 / 第3位只需加$11，即可無限任食即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、蟹腳等，今日（8月28日）中午12時正開搶！

「蠔得喜」自助午餐

自助餐美食種類凡多，當中的「蠔得喜」自助午餐焦點美食包括即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦，逢星期六、日及公眾假期供應松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身；四款刺身、六款壽司、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔、即煮瑤柱海鮮粥檔、即煮粉麵檔及十多款甜品、七款口味的 Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉（款式輪流供應）。 用餐時間為12:00 – 14:30。

【 第二位/第三位加 $11】「 蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

價錢：星期一至五 $429/2 位，平均$214.5/位 (原價 $766 /2 位)

星期六、日及公眾假期$903/3 位，平均$301/位 (原價$1,280/3 位)

備註：已包括原價加一服務費

【低至 75 折】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

價錢：成人$296/位起、小童(3 – 12 歲)$211/位起、長者(60歲以上)K$253/位起 (原價成人$383/位、小童 $273/位、長者$328/位)

備註：已包括原價加一服務費

生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨自助晚餐

自助晚餐方面，最近推出「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」主題，焦點美食有即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆、凍蝦及五款刺身；星期五至日、公眾假期及前夕供應麵包蟹、琵琶蝦、帶子及油甘魚刺身、片皮鴨、一口牛、羊扒、香煎芝麻吞拿魚、牛油果醬大蝦、清蒸比目魚、日式廣島蠔炒飯、馬來椰香荔枝鴨、鐵板燒檔、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、即煮松露磨菇芝士麻花捲麵。另外，逢星期五至日、公眾假期及前夕供應芝士焗龍蝦。喜歡榴槤的更可任食十多款榴槤甜品包括榴槤芝士撻、榴槤班戟、榴槤泡芙等等。用餐時間為18:30 – 21:30。

【第二位/第三位加 HK$11】「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐連無限暢飲

價錢：星期一至四$705/2位，平均$352.5/位 (原價$1,272/2位) ；星期五至日及、公眾假期及前夕 $1,432/3 位，平均$477.3/位 (原價$2,039/3 位)

備註：已包括原價加一服務費

【低至 75 折】「生蠔.松葉蟹腳.片皮鴨」自助晚餐連無限暢飲

價錢：成人$491/位起，小童(3 – 12 歲) $321/ 起、長者(60 歲以上)$406/位 起 (原價$2,039/3 位)

備註： 已包括原價加一服務費

「泰愛榴櫣」下午茶自助餐

下午茶自助餐美食有泰式紅咖喱雞肉迷你熱狗包、泰式酸辣海鮮沙律、泰式斑蘭雞、泰式紅咖喱大蝦炒飯、即煮瑤柱海鮮粥檔、中式點心。另設榴槤/斑蘭主題甜品放題，以新鮮金枕頭榴槤果肉炮製，十多款甜品包括榴槤芝士撻、榴槤芒果糯米飯、榴槤椰果千層酥、斑蘭椰子慕絲蛋糕、荔枝大樹菠蘿撻等，用餐時間15:15 – 17:15。

【第三位加 HK$11】「泰愛榴櫣」下午茶自助餐連無限暢飲

價錢：星期六日及公眾假期$581/3 位，平均$193.6/位 (原價$818/3 位)

備註：已包括原價加一服務費

【低至 8 折】「泰愛榴櫣」下午茶自助餐連無限暢飲

價錢：星期六日及公眾假期成人$223/位，小童(3 – 12 歲) $169/位 (原價成人$273/位，小童$207/位)

備註：已包括原價加一服務費