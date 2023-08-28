丁海寅9月來港會粉絲 孖任時完拍韓綜展開威士忌之旅

韓星丁海寅和任時元早前拍攝韓國綜藝節目《演員旅行中》，結伴前往蘇格蘭展開了一場威士忌之旅，可算是為9月來港舉行粉絲見面會前做定熱身！節目現已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費收看。

丁海寅 X 任時完 兩大男神聯手拍韓綜

丁海寅和任時元是韓國演藝圈著名的「88 Line」（1988年出生）好友，早前二人聯手主理旅行綜藝《演員旅行中》，結伴前往威士忌最大生產國之一蘇格蘭，品嚐美酒佳餚；期間精通英語的時元負責安排行程、與當地人溝通聯絡，丁海寅則處理生活上的大小事務，充分展現了兩人的互補友誼，令人非常羨慕！

過去甚少參演綜藝節目的丁海寅，近日也在訪問談到接拍契機：「我和時元在同一個時代演戲，我很高興能夠和同齡朋友一起做喜歡的事情，也很感激能夠與他分享我的心事！時元是威士忌專家和愛好者，我們一起喝酒時，他總是會給我們講解，看起來很開心！」丁海寅透露二人在拍攝期間先後生病，不過無阻他們的友誼之旅：「當時我和時元的身體狀況都不好，我感冒了，聲音也很沙啞，就連工作人員都感冒了，所以我曾經很擔心要如何呈現節目內容。」

丁海寅9月中來港會粉絲

丁海寅更會於下月12日來港，出席《Viu Scream Dates 呈獻：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會，屆時影迷不但可以近距離與丁海寅見面，亦可參與歡送環節，並會獲贈小禮物！門票現正公開發售。

同時，Viu還獨家推出優惠套裝，買飛送總值過千優惠，詳情可瀏覽Viu Hong Kong facebook（https://www.facebook.com/viuhongkong），萬勿錯過。

Viu Scream Dates呈獻： 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong

日期及時間：2023年9月12日(二)晚上8時

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

票價：港幣$1,488 / $888

門票於快達票公開發售 (包括快達票票房、K11 Select)

購票熱： 31 288 288

網上購票：www.hkticketing.com

*快達票將額外收取每張門票的顧客服務費