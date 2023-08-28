La Famille免費送生日蛋糕 9月之星注意！｜即看登記及換領詳情

生日優惠｜人氣戚風蛋糕店La Famille每月都會選出一日推出生日獎賞，向當天的生日之星送上生日蛋糕，下個月的幸運兒是9月7日生日的壽星仔/女！9月7日生日的朋友，只要在8月28日中午12時至8月30日中午12時期間，進入網站並成功登記，即有機會免費換取戚風小蛋糕一件，口味隨機。活動以先到先得形式進行，記得分享給你身邊9月7日生日的朋友知道！

登記及換領步驟：

1. Follow La Famille的Instagram(@lafamillecake)及讚好Facebook專頁(@lafamillechiffoncake)

2. 進入網站 https://event.lafamillecake.com 填寫並提交個人資料

3. 成功登記後，將於48小時內收到成功登記電郵通知

4. 如成功得獎，得獎者將收到獲獎電子換領信

5. 得獎者憑換領信上的QR Code於所選擇的日期親臨La Famille分店，並向店員出示有效的身份證明文件核對姓名及出生日期即可換領獎品

活動日期：

網站申請日期：8月28日中午12時至8月30日中午12時

兌換獎品日期：9月4日至9月7日

活動條款及細則：

1. 參加者必須為當月的生日之星，每位參加者只可登記一次。

2. 參加者須於2023年8月7日中午12時至2023年8月9日中午12時期間進入活動網站遞交申請，以參加是次活動。

3. 參加者須提供下列真實的個人資料，包括姓名﹑生日日期及身份證首4碼及電郵地址，以參加是次活動；如參加者提供的資料不詳、不清楚、失實或有任何遺漏，Time Colour (Hong Kong) Limited 有權取消參加者的得獎資格。

4. 參加者所提供的登記資料一經提交，恕不能更改或是取消。

5. La Famille 生日之星活動只供年滿11歲並持有香港身份證的人士參加。若參加者未能符合上述參加資格，其得獎資格將會被取消。

6. 所有得獎者會透過已登記的電郵收到得獎通知，如未有收到得獎通知，則視為未有獲獎。

7. 得獎者須親身於指定日期攜同香港身份證正本及得獎通知書，到指定地點領取獎品；如得獎者未能於指定日期到指定地點領取有關獎品，則作放棄論，La Famille 將不會安排補發有關獎品，得獎者的得獎資格亦會被取消，其他參加者不能補上。

8. 在任何情況下，所有獎品不得更換、退回、兌換現金或其他獎品。

9. 任何因電腦、智能電話、電子裝置、網絡技術等問題而引致參加者所遞交的資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況，將被視作資料不詳而不能參加活動。

10. 如發現參加者以外掛程式、蓄意以不正當手法、空號及/或假帳戶參加活動，Time Colour (Hong Kong) Limited 有權取消其參加及得奬資格，而不作任何通知。

11. 是次活動的參加及提交資料日期和時間，均以 La Famille 伺服器所接收之數據作準，恕不接受逾時遞交之資料。

12. 參加者須同意此條款及細則，否則 Time Colour (Hong Kong) Limited有權取消其參加及得獎資格。

13. 活動宣傳品上刊登之圖片只供參考。

14. Time Colour (Hong Kong) Limited 就是次活動的參加資格、得獎資格、得獎名單等保留最終決定權。如有任何爭議，Time Colour (Hong Kong) Limited 保留最終決定權。