SKECHERS全新Max Cushioning Hyper Burst跑鞋 輕身高回彈致更好發揮

美國三大運動鞋類品牌之一的「 SKECHERS 」，向來以創新又舒適的科技，全方位滿足不同足部的需要。早前SKECHERS結合皇牌舒適科技「SKECHERS Max Cushioning® 」及「SKECHERS HYPER BURST®」，推出專為跑者度身訂具的「「SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®」，並由韓國紅星車銀優擔任宣傳大使，率先體驗兩大高超技術的結合。

曾被評選為「年度最佳跑步裝備獎（Gear of the Year）」的「SKECHERS GO RUN Razor 3 Hyper」，應用了「SKECHERS HYPER BURST®」技術，以「超臨界發泡製程」技術，在發泡體中形成無數個緊密貼合的密閉式氣囊結構，創造出極輕重量並有回彈性能的材質，讓跑者於跑步時充分吸收落地動力，並在起步時反饋為向前推的動力，保持動作穩定與靈活。

「SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®」系列亦有強化鞋底的耐用度與摩擦力，在日常訓練和在高強度運動中，仍然可以保持其形狀和性能，不容易變形或失去彈性。系列採用Ortholite® 專業抗菌科技鞋墊及具有高回彈性能的「SKECHERS Air-Cooled Goga Mat™ 」透氣鞋墊，提供額外的舒適度和氣流，保持足部涼爽。同時加入美國知名輪胎品牌Goodyear® 的橡膠製作高性能大底，提供更強的抓地力、穩定性和耐用性。每對售價$1,099，CP值極高。（查詢：http://www.skechers.com.hk/）

SKECHERS Max Cushioning ® Hyper Burst ®

女裝：129291/BKMT

女裝：129291/GYMT

女裝：129293/LAV