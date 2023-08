SKECHERS全新Max Cushioning Hyper Burst跑鞋 輕身高回彈致更好發揮

美國三大運動鞋類品牌之一的「 SKECHERS 」,向來以創新又舒適的科技,全方位滿足不同足部的需要。早前SKECHERS結合皇牌舒適科技「SKECHERS Max Cushioning® 」及「SKECHERS HYPER BURST®」,推出專為跑者度身訂具的「「SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®」,並由韓國紅星車銀優擔任宣傳大使,率先體驗兩大高超技術的結合。

曾被評選為「年度最佳跑步裝備獎(Gear of the Year)」的「SKECHERS GO RUN Razor 3 Hyper」,應用了「SKECHERS HYPER BURST®」技術,以「超臨界發泡製程」技術,在發泡體中形成無數個緊密貼合的密閉式氣囊結構,創造出極輕重量並有回彈性能的材質,讓跑者於跑步時充分吸收落地動力,並在起步時反饋為向前推的動力,保持動作穩定與靈活。

「SKECHERS Max Cushioning® Hyper Burst®」系列亦有強化鞋底的耐用度與摩擦力,在日常訓練和在高強度運動中,仍然可以保持其形狀和性能,不容易變形或失去彈性。系列採用Ortholite® 專業抗菌科技鞋墊及具有高回彈性能的「SKECHERS Air-Cooled Goga Mat™ 」透氣鞋墊,提供額外的舒適度和氣流,保持足部涼爽。同時加入美國知名輪胎品牌Goodyear® 的橡膠製作高性能大底,提供更強的抓地力、穩定性和耐用性。每對售價$1,099,CP值極高。(查詢:http://www.skechers.com.hk/)

SKECHERS Max Cushioning ® Hyper Burst ®

女裝:129291/BKMT

女裝:129291/GYMT

女裝:129293/LAV