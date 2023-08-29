ECOVACS 推全新旗艦級掃拖機械人DEEBOT X2 OMNI｜超薄機身/行內最強配置/ 真正人工智能

全球銷量第一的掃拖機械人品牌ECOVACS，日前於香港市場推出新作 ─ 旗艦級方形掃拖機械人 DEEBOT X2 OMNI，除了以革命性的方形設計機身，能垂直貼合牆壁邊角、提升清潔覆蓋之外，更於技術與功能上大幅進化，帶來更智能、更潔淨、更全面的掃拖機械人體驗！

ECOVACS 全新DEEBOT X2 OMNI

DEEBOT X2 OMNI使用的「嵌入式超廣角半固態雷達」，提供210度的超大視野，兼具測量距離遠、探測精準度高、不易受到環境干擾等優勢，導航與地圖定位更加準確，更首度引進掃拖機械人的強化學習演算法， 能完美達成複雜的清潔任務。另外，DEEBOT X2 OMNI使用ECOVACS全新研發的AI技術「ECOVACS AINA Model」通過演算法的提升及重組進化，全面提升空間感知能力， 增加對障礙物和家具的辨識度；而「AIVI 3D 2.0」搭配深度學習技術帶來更多可能性，不只能適應複雜的清潔環境，若是在清潔過程中碰到突然出現的孩童和寵物，亦或忽然開啟的門都能輕易避開， 使用更安心。

DEEBOT X2 OMNI擁有的「深度學習技術」可針對不同時、地推薦最適合的打掃方案，記住每次的使用習慣加以調整，並最佳化下次的清潔行程，減少手動調整清潔數值的需求。

ECOVACS重新定義掃拖機械人的外型，以「方形機身」設計打造DEEBOT X2 OMNI，能契合垂直牆面清潔過往使用圓形機身時較無法碰觸的角落，相較ECOVACS旗下其他型號的清潔覆蓋突破至 99.77%，升級20cm橡膠滾刷和抹布更貼邊，加長滾刷提升單次清潔效率。9.5CM超薄機身能自如穿梭傢俱底部暗角，適用於香港各大小家居，梳化、床底一一掃清。業界最高的8,000Pa超強吸力可有效應付大面積的髒污區域，並配備高達15mm的抹布組件自動抬升功能，避免髒抹布重複污染乾淨的地面。

領先同行的抬升高度也能適應家裡常見的中長毛地氈，不必特別收起地氈，隨時想清潔就清潔。

充電站體積相較上一代旗艦機縮小約20%，但一個充電站就能做到自動洗抹布、40度熱風烘乾、自動集塵、充電站站自清潔等，內附4公升清水箱與3.5公升污水箱, 減少頻繁換水，3公升大容量集塵袋最多能夠連續使用75天無須更換，黃金55度的水溫洗淨抹布更好地去除家中廚房常見的油漬。

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI 方形旗艦級掃地機械人

全新ECOVACS DEEBOT X2 OMNI 方形旗艦級掃地機械人，於即日起於ECOVACS官方網店以$7,699發售，17/9前可享早鳥優惠價$7,199，更額外享有一年延長保養服務。