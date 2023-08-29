香港美利酒店最新優惠 下午茶買1送1＋半自助晚餐3人同行每位$768連加一

香港美利酒店 推出3大優惠！當中包括位於酒店頂樓的天台酒吧餐廳「Popinjays」下午茶買1送1、「Garden Lounge」下午茶及半自助晚餐同樣都有買1送1及買2送1優惠，最平每位$272（已包加一服務費），全部今日（8月29日）中午12時於指定網址開搶！

「Popinjays」位於香港美利酒店頂樓，擁有壯麗景觀及露天雅座，最適合拍攝全景。今次其「POPINJAYS It’s Fantasitc Pink下午茶」美點繁多，除了有北京填鴨刈包作為歡迎小點，更有雞尾龍蝦及甜菜根包、馬斯卡彭芝士檸檬粉紅撻、椰菜花烤布蕾配三文魚他他、甜點粉紅番石榴慕斯沙布蕾酥餅、白巧克力櫻桃金字塔等供應。沿桌服務有蝦仁蔥燒賣及巴馬森芝士火鍋、草莓雪糕甜筒，可以令你大快朵頤。

Popinjays 精緻雙人經典三層下午茶配汽泡酒

【買1送1】Popinjays 精緻雙人經典三層下午茶配汽泡酒

時間：周一至日1530-1730

價錢：$518/2位、平均$290.5位（原價$1,162/2位、已包括加一服務費）

預訂網址：請按此

酒店的「Garden Lounge」由優雅氛圍包圍著，可隨落地玻璃欣賞整座聖約翰座堂，再品嚐12款下午茶小點，當中包括鹹點番茄和薄荷三明治（附含羞草忌廉）、巴馬火腿配哈蜜瓜批（附香茅鮮忌廉）、蝦肉百香果撻、煙三文魚墨西哥玉米卷餅（附柑橘果醬）；甜點檸檬芝士蛋糕和青檸魚子醬、荔枝白巧克力慕斯以及英式鬆餅與糕點等，每人包一杯汽泡酒或汽泡茶。

「 清新夏日 」下午茶配一杯汽泡酒或汽泡茶

【買1送1】「 清新夏日 」下午茶配一杯汽泡酒或汽泡茶

時間：周一至五1445-1800、周六至日1445-1615、1515-1745、1630-1800

價錢：$544/2位、平均$272/位 (原價：$1,087/2位、已包括加一服務費）

預訂網址：請按此

「Garden Lounge」海鮮半自助晚餐就有生蠔，巴馬火腿、煙燻三文魚以及多款沙律及芝士。亦可按個人喜好選擇美味主菜，法式焗龍蝦配烤蘆筍、中式時令清蒸魚配菜心及上等醬油、螃蟹和米粒燴飯配帶子，另有最新增設的即切烤肉、酥皮焗菠菜三文魚及新鮮果汁。

「Garden Lounge」海鮮半自助晚餐

「Garden Lounge」海鮮半自助晚餐

海鮮半自助晚餐精選

時間：周一至日1830-2200

價錢：$2,304/3位、平均$768/位（原價$3,452/3位、已包括加一服務費）

備註：連任飲精選汽泡酒、紅酒及白葡萄酒；每位可享燉魚肚湯乙客。

預訂網址：請按此

預訂日期：8月29日中午12時至9月5日晚上11時59分

使用日期：9月1至30日

地址：中環紅棉路 22 號香港美利酒店(26樓Popinjays / UG層 Garden Lounge)

