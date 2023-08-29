張敬軒出席開幕活動 粉絲迫爆商場｜預告拍旅遊節目會「性感」上陣？

張敬軒（軒公）今（29日）出席位於尖沙咀 K11 MUSEA、佔地2000呎的服飾品牌旗艦店開幕活動，吸引近千名粉絲塞爆商場，場面墟冚！活動於中午12時半舉行，但粉絲們在商場開門時已爭先霸定頭位，早上10時已「打晒蛇餅」，逼爆商場多層位置，一眾軒迷成功攻陷 K11 MUSEA！

為了迎接軒公大駕光臨，大會特別準備了一座仿雜誌的巨型裝置，軒公從雜誌裡驚喜登場，非常架勢！

近日經常在海外開騷的軒公不時寓工作於旅遊：「我一直都Keep住有海外行程，成日飛，有時覺得今年係全職去旅行，7月去咗美國做世界巡迴，10月又即將去新加坡出席大型華語音樂節。」自稱是「旅遊達人」的他宣佈將會重啟自家頻道的旅遊系列，計劃耗資過千萬拍攝，暫名為《軒公周遊遊》。

節目首站將會赴澳洲拍攝，下一站目標是到冰島露營，更預告可能會「性感」示人：「今次拍攝主要係走入森林同平原，旅行中我可能會赤膊上陣或真空著外套，我已經向負責行程嘅有關人士申請去撒哈拉沙漠，我想試下喺沙漠上拎住絲巾飄揚嘅感覺。」

被譽為「全球最美商場」的K11 MUSEA，在市道低迷下成功突圍而出，整體銷售表現遠超疫情前，過去一年總消費金額更達約11億港元，創歷史高峰！相信今次有軒公加持，商場的人流及業績會進一步攀升！