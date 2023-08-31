Skincare Essentials

年輕的皮膚非常飽滿、有光澤而且具有彈性。眾所週知，25歲之後膠原蛋白會以每年1.5%速度流失，皺紋、鬆弛等皮膚老化問題相繼出現。年輕的關鍵是自身膠原是否充足，不過有多少人知道單單補充「膠原蛋白」是不夠的，我們亦要同時補充「彈力蛋白」。

「膠原蛋白」決定皮膚的柔軟及飽滿度，而「彈力蛋白」猶如皮膚中的彈簧，決定皮膚的彈性及緊緻度，是一種維持結締組織彈性的蛋白質，具有結合膠原蛋白的作用，能為皮膚組織和器官提供抵抗壓縮和變形的能力，促進細胞再生。假如皮膚的「彈力蛋白」不足，就無法鎖住「膠原蛋白」，膠原亦會隨之流失。

補充膠原的方法有很多很多，坊間有不少是針對抗衰老、增加膠原的療程，當中具有FDA及CE認證的療程，功效亦相當顯著。最近我亦試了兩款成分及功效相當不錯的膠原補充劑，明顯感受到全身皮膚細滑提升，而彈性亦有顯著增加。

Dermacept膠原煥顏美肌飲主打補充「膠原蛋白」及「彈力蛋白」，當中專利成分Collanet、Collaplus、Elasrich及Elaspro可以激活真皮層，增加皮膚光滑度同時緊緻提升。

Nippi Collagen 100含87%高純度優質膠原蛋白肽，為身體補充優質純天然膠原蛋白，配合5000Da 最佳人體吸收肽分子量，重塑肌底膠原結構，有效激活體內自生膠原蛋白機制，做到「膠原自生」。

左起：Dermacept膠原煥顏美肌飲、Nippi Collagen 100

小提士：我在進食用膠原補充劑時亦會配搭維他命C，促成「膠原蛋白」及「彈力蛋白」的合成。當然想要維持水潤、充滿膠原的皮膚，我們需要維持健康的飲食習慣，作息定時、充足的睡眠及適量的運動，也是維持良好皮膚膠原狀態及延緩老化的關鍵。