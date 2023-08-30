香港柏寧酒店自助餐買2送1 / 第2位半價 任食生蠔、龍蝦、脆皮乳豬 最平$321/位

「香港柏寧酒店」餐廳「PLAYT」最近推出「和牛・生蠔・龍蝦」海鮮主題自助餐，食客可於 自助晚餐 任食兩款即開時令生蠔、龍蝦、雪蟹腳、青口、西班牙烤脆皮乳豬、和牛壽喜燒、泰式生蝦、點心等。甜品方面，就有雪燕楊枝金露、即製拿破崙、時令中式糖水、 自家製Gelato雪糕及多款甜品(款式輪流供應) 以及無限添飲台式果茶等。 自助午餐 提供麵包蟹任食、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚、西冷扒； 周末自助早午餐 則有凍龍蝦、黑松露魚子醬等。3個自助餐均有買2送1或第2位半價優惠，最平每位只需$321！明日（8月31日）中午12時於指定網址搶購。

「和牛.生蠔.龍蝦」海鮮自助晚餐（時間：1830-2130）

生蠔吧

西班牙烤脆皮乳豬

即製拿破崙

【買二送一】

價錢：周一至四$1,743/3位、平均$581/位（原價$2,502/3位）；周五至日及公眾假期$1,836/3位、平均$612/位（原價$2,634/3位）

【第2位半價】

價錢：周一至四$1,290/2位、平均$645/位（原價$1,668/2位）；周五至日及公眾假期$1,358/2位、平均$679/位（原價$1,756/2位）

「麵包蟹.原隻鮑魚.西冷扒」自助午餐（時間：1200-1430）

【買二送一】

價錢：周一至五$963/3位、平均$321/位（原價$1,380/3位）

【第2位半價】

價錢：周一至五$712/2位、平均$365/位（原價$920/2位）

魚子醬周末自助早午餐（時間：1145-1430）

魚子醬周末自助早午餐

【買二送一】

價錢：周六、日及公眾假期$1,398/3位、平均$466/位（原價$2,007/3位）

【第2位半價】

價錢：周六、日及公眾假期$1,034/2位、平均$517/位（原價$1,338/3位）

預訂日期：8月31日1200-9月6日2359

用餐日期：9月1至30日

地址：銅鑼灣告士打道310號

備註：以上所有價錢已包括加一服務費

預訂：請按此