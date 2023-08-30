OOHA 再推三重賞 必儲Anson Lo限量珍藏卡＋抽獎贏教主簽名證書
主打0糖0卡0脂的雙重口味汽水品牌「OOHA」，最近再度推出《OOHA World》三重賞，將不同 OOHA 雙重口味宇宙帶入現實世界，更有Anson Lo限量珍藏卡及豐富禮品等大家帶走！
第一重賞：2套16款「OOHA World」限量珍藏卡
《OOHA World》首次跳出框框，以實體版送到粉絲手上，兩套珍藏卡分別以「OOHAppy Land」及「OOHA 海底世界」為主題，每個主題各有8款，拼湊出上天下海的概念。「OOHAppy Land」帶大家飄浮於「Craig & Karl」創作的藍天白雲下，各位神徒可以幻想和 Anson Lo 一起與不同水果及驚喜口味互相碰撞；或是跟著 Anson Lo 探索「OOHA 海底世界」。
由即日起至10月1日期間，在指定商戶或網購平台，購買OOHA 汽水滿指定金額，即可獲得珍藏卡，數量有限，送完即止。另外，每張珍藏卡均贈送1次抽獎機會，只要登入COKE+活動網站，掃描珍藏卡背後的 QR Code，即有機會贏取限量版 「OOHATM World」驚喜禮盒，或首次登場限量版特大珍藏卡(每張10厘米乘 14厘米)一套，集齊愈多珍藏卡愈大機會中大獎。
第一重賞：AR 濾鏡打卡贏禮品
品牌全新廣告系列今天開始陸續登場，把《OOHA World》內的「雙重口味宇宙」帶到現實世界，不當中包括維港大廈幕牆會變成巨型OOHA夾公仔機；中環站大堂變成為OOHA 雙重口味外太空；更有超過100輛巴士車身廣告加入玩味元素，讓乘客由坐巴士變成坐過山車或摩天輪，部分路線巴士椅背更加入插畫背包設計廣告。
只要透過中環站專區或巴士椅背廣告 QR Code 登入活動網站，以 AR 技術 與《OOHA World》插畫互動，發揮打卡創意，完成後更可獲得便利店港幣 2 元優惠券一張。
第三重賞： 限量精品換購
OOHA 特別推出限量精品供免費換領，精品沿用 Craig & Karl 風格，由 9 月 1 日至 10 月 31 日期間，只要在指定超級市場或油站，購買任何 OOHA 滿指定金額，即可換購 「OOHA 多用途袋」或「斜孭袋」，所 有禮品數量有限，送完即止。
限量珍藏卡換領詳情
|日期
|商戶
|指定產品及所需購買數量
|珍藏卡及抽獎機會
|即日起至9月12日
|7-Eleven便利店
|任何 OOHA 汽水 500 毫升膠樽裝 2 支(以單一收據計算)
|1 張「OOHAppy
Land」珍藏卡
( 1 次抽獎機會)
|8月31至9月20日
|OK便利店
|同上
|1 張「OOHAppy
Land」珍藏卡
( 1 次抽獎機會)
|9月1至28日
|其他指定零售商
|任何 OOHA 汽水 200 毫升迷你罐6罐裝1排
|1 張「OOHA 海底世 界」珍藏卡
( 1 次抽獎機會)
|9月4至10日
|HKTVmall
|任何 OOHA 汽水滿港幣 100 元
|2 張「OOHA 海底世 界」珍藏卡( 2 次抽獎機會)
|9月4至12日
|士多Ztore
|同上
|同上
|9月1至15日
|pandamart
|任何 3 件 OOHA 汽水(4 罐裝 或 6 罐裝)
|同上
|9月1至14日
|WCL yuu to me網購平台
|同上
|同上
|9月1至14日
|PNS 網購
|同上
|同上
|9月12至28日
|香港太古可口可樂eShop
|買滿港幣 299 元(包括任何 1 件 OOHA 汽水產品)
|同上
OOHA 限量珍藏卡大抽獎禮品
|獎項
|禮品
|名額
|大獎
|限量版「OOHA World」驚喜禮盒 1 盒，包括:
限量版「OOHA World」海報 1 張
限量版「OOHA World」紀念卡 1 張
Anson Lo 簽名限量版「OOHATM World」證書 1 張
OOHA x AnsonLo1:1海報1張
OOHA 杯墊4款
OOHA 迷你罐裝汽水 4 罐
|16名
|二獎
|「OOHAppy Land」限量版特大珍藏卡一套 8 張(每張 10 厘 米乘 14 厘米)
|200名
|三獎
|「OOHA®海底世界」限量版特大珍藏卡一套 8 張(每張 10 厘米乘 14 厘米)
|200名
|四獎
|香港太古可口可樂 eShop $50 優惠碼 (只適用於買滿$299 或 以上的訂單）
|無限
全新廣告系列
|廣告項目
|時段
|戶外廣告
|維港大廈外牆巨型屏幕廣告(九龍灣啟匯面向港島外牆)
|9 月 1 日至 9 月 30 日 (每晚 18:00 至 23:00)
|港鐵廣告
|港鐵中環站「OOHA World」專區(附 QR code 打卡即獲便利店優惠券驚喜)
|8月31日至9月19日
|各大港鐵站內廣告
|9月2至22日
|巴士廣告
|巴士椅背廣告(附 QR code 打卡即獲便利店優惠券驚 喜
|8月30至9月26日
|巴士車身廣告
|8月30至9月26日
限量精品換領詳情(數量有限，送完即止)
|日期
|指定商戶
|指定產品及所需購買數量
|精品
|9月8日至11月2日
|百佳超級市場指定店舖
|任何 2 排 OOHA汽水迷你罐 6 罐裝 / 高罐 4 罐裝
加港幣$1 換購精品
|OOHA多用途袋（黃色）
|9月15日至10月12日
|Market Place App 或yuu網購
|同上
|9月14日至10月25日
|U購Select超級市場指定店舖
|任何 OOHA汽水滿港幣 30 元加 港幣$1 換購精品
|OOHA斜孭袋（白桃烏龍茶味款式）
|9月1至30日
|Esso油站
|任何 OOHA汽水滿港幣 40 元加 港幣$1 換購精品
|OOHA斜孭袋（檸檬蜂蜜味款式）
|9月1日至10月31日
|Shell油站
|同上