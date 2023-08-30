OOHA 再推三重賞 必儲Anson Lo限量珍藏卡＋抽獎贏教主簽名證書

主打0糖0卡0脂的雙重口味汽水品牌「OOHA」，最近再度推出《OOHA World》三重賞，將不同 OOHA 雙重口味宇宙帶入現實世界，更有Anson Lo限量珍藏卡及豐富禮品等大家帶走！

第一重賞：2套16款「OOHA World」限量珍藏卡

《OOHA World》首次跳出框框，以實體版送到粉絲手上，兩套珍藏卡分別以「OOHAppy Land」及「OOHA 海底世界」為主題，每個主題各有8款，拼湊出上天下海的概念。「OOHAppy Land」帶大家飄浮於「Craig & Karl」創作的藍天白雲下，各位神徒可以幻想和 Anson Lo 一起與不同水果及驚喜口味互相碰撞；或是跟著 Anson Lo 探索「OOHA 海底世界」。

OOHAppy Land限量珍藏卡

OOHA 海底世界限量珍藏卡

由即日起至10月1日期間，在指定商戶或網購平台，購買OOHA 汽水滿指定金額，即可獲得珍藏卡，數量有限，送完即止。另外，每張珍藏卡均贈送1次抽獎機會，只要登入COKE+活動網站，掃描珍藏卡背後的 QR Code，即有機會贏取限量版 「OOHATM World」驚喜禮盒，或首次登場限量版特大珍藏卡(每張10厘米乘 14厘米)一套，集齊愈多珍藏卡愈大機會中大獎。

第一重賞：AR 濾鏡打卡贏禮品

品牌全新廣告系列今天開始陸續登場，把《OOHA World》內的「雙重口味宇宙」帶到現實世界，不當中包括維港大廈幕牆會變成巨型OOHA夾公仔機；中環站大堂變成為OOHA 雙重口味外太空；更有超過100輛巴士車身廣告加入玩味元素，讓乘客由坐巴士變成坐過山車或摩天輪，部分路線巴士椅背更加入插畫背包設計廣告。

只要透過中環站專區或巴士椅背廣告 QR Code 登入活動網站，以 AR 技術 與《OOHA World》插畫互動，發揮打卡創意，完成後更可獲得便利店港幣 2 元優惠券一張。

中環站

巴士車身

第三重賞： 限量精品換購

OOHA 特別推出限量精品供免費換領，精品沿用 Craig & Karl 風格，由 9 月 1 日至 10 月 31 日期間，只要在指定超級市場或油站，購買任何 OOHA 滿指定金額，即可換購 「OOHA 多用途袋」或「斜孭袋」，所 有禮品數量有限，送完即止。

限量珍藏卡換領詳情

日期 商戶 指定產品及所需購買數量 珍藏卡及抽獎機會 即日起至9月12日 7-Eleven便利店 任何 OOHA 汽水 500 毫升膠樽裝 2 支(以單一收據計算) 1 張「OOHAppy

Land」珍藏卡

( 1 次抽獎機會) 8月31至9月20日 OK便利店 同上 1 張「OOHAppy

Land」珍藏卡

( 1 次抽獎機會) 9月1至28日 其他指定零售商 任何 OOHA 汽水 200 毫升迷你罐6罐裝1排 1 張「OOHA 海底世 界」珍藏卡

( 1 次抽獎機會) 9月4至10日 HKTVmall 任何 OOHA 汽水滿港幣 100 元 2 張「OOHA 海底世 界」珍藏卡( 2 次抽獎機會) 9月4至12日 士多Ztore 同上 同上 9月1至15日 pandamart 任何 3 件 OOHA 汽水(4 罐裝 或 6 罐裝) 同上 9月1至14日 WCL yuu to me網購平台 同上 同上 9月1至14日 PNS 網購 同上 同上 9月12至28日 香港太古可口可樂eShop 買滿港幣 299 元(包括任何 1 件 OOHA 汽水產品) 同上

OOHA 限量珍藏卡大抽獎禮品

獎項 禮品 名額 大獎 限量版「OOHA World」驚喜禮盒 1 盒，包括:

限量版「OOHA World」海報 1 張

限量版「OOHA World」紀念卡 1 張

Anson Lo 簽名限量版「OOHATM World」證書 1 張

OOHA x AnsonLo1:1海報1張

OOHA 杯墊4款

OOHA 迷你罐裝汽水 4 罐 16名 二獎 「OOHAppy Land」限量版特大珍藏卡一套 8 張(每張 10 厘 米乘 14 厘米) 200名 三獎 「OOHA®海底世界」限量版特大珍藏卡一套 8 張(每張 10 厘米乘 14 厘米) 200名 四獎 香港太古可口可樂 eShop $50 優惠碼 (只適用於買滿$299 或 以上的訂單） 無限

限量版「OOHA World」驚喜禮盒

OOHA x AnsonLo1:1海報1張

Anson Lo 簽名限量版「OOHATM World」證書

全新廣告系列

廣告項目 時段 戶外廣告 維港大廈外牆巨型屏幕廣告(九龍灣啟匯面向港島外牆) 9 月 1 日至 9 月 30 日 (每晚 18:00 至 23:00) 港鐵廣告 港鐵中環站「OOHA World」專區(附 QR code 打卡即獲便利店優惠券驚喜) 8月31日至9月19日 各大港鐵站內廣告 9月2至22日 巴士廣告 巴士椅背廣告(附 QR code 打卡即獲便利店優惠券驚 喜 8月30至9月26日 巴士車身廣告 8月30至9月26日

限量精品換領詳情(數量有限，送完即止)