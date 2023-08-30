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OOHA 再推三重賞 必儲Anson Lo限量珍藏卡＋抽獎贏教主簽名證書

by editorial

主打0糖0卡0脂的雙重口味汽水品牌「OOHA」，最近再度推出《OOHA World》三重賞，將不同 OOHA 雙重口味宇宙帶入現實世界，更有Anson Lo限量珍藏卡及豐富禮品等大家帶走！

第一重賞：2套16款「OOHA World」限量珍藏卡

《OOHA World》首次跳出框框，以實體版送到粉絲手上，兩套珍藏卡分別以「OOHAppy Land」及「OOHA 海底世界」為主題，每個主題各有8款，拼湊出上天下海的概念。「OOHAppy Land」帶大家飄浮於「Craig & Karl」創作的藍天白雲下，各位神徒可以幻想和 Anson Lo 一起與不同水果及驚喜口味互相碰撞；或是跟著 Anson Lo 探索「OOHA 海底世界」。

Anson Lo
Anson Lo
Anson Lo
Anson Lo
Anson Lo
Anson Lo
OOHAppy Land限量珍藏卡
Anson Lo
OOHA 海底世界限量珍藏卡

由即日起至10月1日期間，在指定商戶或網購平台，購買OOHA 汽水滿指定金額，即可獲得珍藏卡，數量有限，送完即止。另外，每張珍藏卡均贈送1次抽獎機會，只要登入COKE+活動網站，掃描珍藏卡背後的 QR Code，即有機會贏取限量版 「OOHATM World」驚喜禮盒，或首次登場限量版特大珍藏卡(每張10厘米乘 14厘米)一套，集齊愈多珍藏卡愈大機會中大獎。

第一重賞：AR 濾鏡打卡贏禮品

品牌全新廣告系列今天開始陸續登場，把《OOHA World》內的「雙重口味宇宙」帶到現實世界，不當中包括維港大廈幕牆會變成巨型OOHA夾公仔機；中環站大堂變成為OOHA 雙重口味外太空；更有超過100輛巴士車身廣告加入玩味元素，讓乘客由坐巴士變成坐過山車或摩天輪，部分路線巴士椅背更加入插畫背包設計廣告。

只要透過中環站專區或巴士椅背廣告 QR Code 登入活動網站，以 AR 技術 與《OOHA World》插畫互動，發揮打卡創意，完成後更可獲得便利店港幣 2 元優惠券一張。

中環站
巴士車身

第三重賞： 限量精品換購

OOHA 特別推出限量精品供免費換領，精品沿用 Craig & Karl 風格，由 9 月 1 日至 10 月 31 日期間，只要在指定超級市場或油站，購買任何 OOHA 滿指定金額，即可換購 「OOHA 多用途袋」或「斜孭袋」，所 有禮品數量有限，送完即止。

限量珍藏卡換領詳情

日期商戶指定產品及所需購買數量珍藏卡及抽獎機會
即日起至9月12日7-Eleven便利店任何 OOHA 汽水 500 毫升膠樽裝 2 支(以單一收據計算)1 張「OOHAppy
Land」珍藏卡
( 1 次抽獎機會)
8月31至9月20日OK便利店同上1 張「OOHAppy
Land」珍藏卡
( 1 次抽獎機會)
9月1至28日其他指定零售商任何 OOHA 汽水 200 毫升迷你罐6罐裝1排1 張「OOHA 海底世 界」珍藏卡
( 1 次抽獎機會)
9月4至10日HKTVmall任何 OOHA 汽水滿港幣 100 元2 張「OOHA 海底世 界」珍藏卡( 2 次抽獎機會)
9月4至12日士多Ztore同上同上
9月1至15日pandamart任何 3 件 OOHA 汽水(4 罐裝 或 6 罐裝)同上
9月1至14日WCL yuu to me網購平台同上同上
9月1至14日PNS 網購同上同上
9月12至28日香港太古可口可樂eShop買滿港幣 299 元(包括任何 1 件 OOHA 汽水產品)同上

OOHA 限量珍藏卡大抽獎禮品

獎項禮品名額
大獎限量版「OOHA World」驚喜禮盒 1 盒，包括:
限量版「OOHA World」海報 1 張
限量版「OOHA World」紀念卡 1 張
Anson Lo 簽名限量版「OOHATM World」證書 1 張
OOHA x AnsonLo1:1海報1張
OOHA 杯墊4款
OOHA 迷你罐裝汽水 4 罐		16名
二獎「OOHAppy Land」限量版特大珍藏卡一套 8 張(每張 10 厘 米乘 14 厘米)200名
三獎「OOHA®海底世界」限量版特大珍藏卡一套 8 張(每張 10 厘米乘 14 厘米)200名
四獎香港太古可口可樂 eShop $50 優惠碼 (只適用於買滿$299 或 以上的訂單）無限
限量版「OOHA World」驚喜禮盒
Anson Lo
OOHA x AnsonLo1:1海報1張
Anson Lo 簽名限量版「OOHATM World」證書

全新廣告系列

廣告項目時段
戶外廣告
維港大廈外牆巨型屏幕廣告(九龍灣啟匯面向港島外牆)9 月 1 日至 9 月 30 日 (每晚 18:00 至 23:00)
港鐵廣告
港鐵中環站「OOHA World」專區(附 QR code 打卡即獲便利店優惠券驚喜)8月31日至9月19日
各大港鐵站內廣告9月2至22日
巴士廣告
巴士椅背廣告(附 QR code 打卡即獲便利店優惠券驚 喜8月30至9月26日
巴士車身廣告8月30至9月26日

限量精品換領詳情(數量有限，送完即止)

日期指定商戶指定產品及所需購買數量精品
9月8日至11月2日百佳超級市場指定店舖任何 2 排 OOHA汽水迷你罐 6 罐裝 / 高罐 4 罐裝
加港幣$1 換購精品		OOHA多用途袋（黃色）
9月15日至10月12日Market Place App 或yuu網購同上
9月14日至10月25日U購Select超級市場指定店舖任何 OOHA汽水滿港幣 30 元加 港幣$1 換購精品OOHA斜孭袋（白桃烏龍茶味款式）
9月1至30日Esso油站任何 OOHA汽水滿港幣 40 元加 港幣$1 換購精品OOHA斜孭袋（檸檬蜂蜜味款式）
9月1日至10月31日Shell油站同上

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