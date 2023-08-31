香港小姐2023｜亞軍王怡然抖音舊片流出 惡女上身狂罵香港餐廳店員 人前人後兩個樣

TVB《2023年度香港小姐競選》周日（27日）已圓滿結束，不過決賽過後仍然是非不斷，亞軍兼「最上鏡小姐」王怡然先是被指父母在內地營商不善拖欠千萬，及後捲款潛逃至香港；昨（30日）又流傳出一段王怡然去年11月於社交平台大鬧香港餐廳店員的影片，她表示自己因用普通話點餐時而遭受人白眼，片中的她語速極快、一直睜大雙眼、如同「港女」上身，跟人前甜美親切的模樣判若兩人，難怪不少網民都說她是「雙面人」！

香港小姐2023｜冠亞軍是非不斷

今屆港姐是非停不了，先是傳出冠軍莊子璇與其他佳麗不和，被眾人杯葛；後來又被爆出她是一福建社團成員的身份，早前網上流出一張疑為「香港福建社團聯會」寫給莊子璇爸爸莊金勝的祝賀信，信中莊父被稱作「香港錦繡錦埔宗親會」及「香港錦埔同鄉聯誼會」的會長，內容主要為恭喜莊子璇「榮膺香港小姐冠軍」，形容是「是一個令人驕傲和值得慶祝的成就」；信中又以「監事」稱呼莊子璇，並讚揚她是一位「優秀的骨幹成員」。

應屆香港小姐冠軍莊子璇

亞軍王怡然 父母疑內地欠款潛逃

至於王怡然同樣負面新聞纏身，早前有大批網民在小紅書控訴，指王怡然父母在內地經營的補習社「漢普森英語」，在內地多個地方開設分校，但2021年突然倒閉，更拖欠員工薪金及沒退還學費給家長，逃至香港。據悉涉金額逾千萬計，單是天津的受害家長就有四百多人。「拿著我們的錢一直在香港逍遙！」有大批苦主湧到王怡然及無綫的社交平台留言，要求還錢。

王怡然早前與其他佳麗出席領獎活動時，被傳媒問及此事，她指父母的私人事不方便回應，只表示「件事有真有假，都想大家自己分辨。」；及後接受《東張西望》訪問時，更忍不住激動落淚，要在工作人員陪同下離開。

應屆香港小姐亞軍王怡然同樣是非多多

王怡然接受《東張西望》訪問時，更忍不住哭了出來。

抖音舊片流出 惡女上身狂罵香港餐廳店員

而繼父母在內地「走數」疑雲後，日前有內地網絡突然流傳一段王怡然去年11月上載、大鬧香港餐廳店員的片段，片中她分享自己在香港一餐廳的不愉快經歷，該店的蛋糕價錢不便宜，還要收加一服務費，但卻稱因自己說普通話而遭人白眼 —— 王怡然一句接一句的狂罵「憑什麼！憑什麼！」、「給誰甩臉子啊！」、「你給我擺臉子我也給你擺臉子」等。

片中的她一直睜大雙眼、語速極快、語氣嘲諷挖苦，如同「港女」上身，跟人前甜美親切、說起父母時不禁落淚的模樣，判若兩人，難怪不少網民都說她是「雙面人」！