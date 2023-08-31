Jeremy會展首開個人演唱會 落台即攬花姐狂喊

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）昨晚在灣仔會展，首度舉行個人音樂會《夢想系MOOV LIVE JEREMY》，隊友Edan、Jer、Stanley、Anson Lo以及ERROR阿DEE及肥仔有入場支持。一直等待表現機會的Jeremy提及當初收到花姐通知時嚇到呆，完騷時更落台攬住花姐狂喊。

Jeremy於演唱會中連番跳唱。

Jeremy一直唱得又跳得，其妖艷風格更是甚具辨識度，出道時已經吸引了不少粉絲。今次演唱會繼續貫徹Jeremy的獨特風格，除了唱出《九》、《半》、《Closer》以外，他更邀請到Serrini擔任嘉賓，二人合唱《網絡安全隱患》，更親吻了Serrini手背，引起全場尖叫。

Serrini擔任嘉賓，她表示Jeremy望住她說話，令她感到備受尊重。

重提自己收到花姐通知舉行個人演唱會時，他一度以為是傳訊息給阿Jer，後來才知道自己夢想成真。在回到後台更衣時，畫面彈出Jeremy手稿，訴說一路走來的感受：「到這一刻超出夢想……能夠站在這個舞台上，一切都是那麼超出想像。」自從中學參演音樂劇後，他發現自己熱愛舞台，努力參加不同的選秀。儘管他面對一次又一次的失敗，甚至懷疑自己，Jeremy在《全民造星》認識了一班兄弟，令他終於圓夢，「跌跌碰碰那麼多，每段經歷都引領我到舞台的樓梯，年輕的李駿傑，感謝你的勇氣！帶給我這輩子難以忘懷的回憶！」

花姐陪MIRROR一路走來，Jeremy感謝花姐給予機會。

即將迎來生日的Jeremy，更獲得全場為他唱出生日歌，令他感動不已，完騷時，Jeremy透露衝落台已攬住花姐狂喊。說到人生首個個人演唱會，Jeremy自評有80、90分，很滿意自己的表現，過程中不乏連場跳舞安排，他笑言這個流程一次便夠：「完全沒考慮自己體力，選了很多難唱的歌，如果多開一場的話，聲音一定沒那麼好。」