啟德AIRSIDE 9月28日正式試業｜逾70萬平方呎購物商場 全新MCL戲院/逾40間餐飲食肆/大型開幕展覽

位於啟德的全新商場AIRSIDE宣布，將於2023年9月28日正式展開第一階段試業。AIRSIDE總佔地共190萬平方呎，47層高的綜合大樓提供32層甲級寫字樓，而購物商場面積則達70萬平方呎，匯聚多個消閒娛樂、零售及餐飲商戶，為九龍打造全新文化及消閒生活旗艦地標。而為慶祝正式試業，商場內將會以「Up in AIRSIDE」為主題舉辦圍繞航空及飛行的大型開幕活動，行街、睇戲、食飯、睇展！

AIRSIDE佔地70萬平方呎的購物商場揉合文化、時尚及多元綠色生活體驗，以本地及國際品牌、多國菜餐廳美食、體驗式零售為各年齡層的顧客提供首屈一指的娛樂消閒及零售體驗，全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場亦將進駐。

全新MCL AIRSIDE 佔地逾33,000平方呎

全新MCL AIRSIDE 戲院，佔逾33,000平方呎，設有7間影院，提供900個座位，更特設LUXE: A RealD Experience巨幕影院，內置19米乘9米的革命性RealD 終極銀幕（RealD Ultimate Screen），進階的製作技術令2D及3D電影的影像均加倍傳真，配合杜比全景聲音響系統，呈現頂級巨幕體驗。

逾12,000平方呎 MUJI 無印良品

(示意圖)

Nespresso 亞洲首間體驗式概念精品店

Nespresso繼英國、加拿大後，將於AIRSIDE商場開設體驗式概念精品店，提供一系列的特色體驗。顧客更可探索Nespresso全球唯一的可持續循環系統RE:FARM，一睹回收機如何將咖啡膠囊中的鋁材與用過的咖啡渣分離，其後轉化成肥料用於AIRSIDE的都市農莊作種植用途。

Miele 首間位於九龍的體驗店

德國高級家電品牌Miele亦開設首間位於九龍的體驗店「Miele Experience Centre Kai Tak」，並將聯乘多個環保夥伴，舉辦不同工作坊、體驗及回收計劃，攜手推動可持續發展。

特色本地品牌：

從世界各地搜羅生活好物的高質精品選物店Garian

香港原創設計手工品牌Fingers Work & The Wax Can

台灣設計購物網站Pinkoi亦將開設期間限定「 Pinkoi 秋日博品店」！除了販售人氣美食之外，Pinkoi更會帶來與日本京都文創品牌SOU・SOU推出的「Pinkoi x SOU・SOU 聯乘系列」，超過200多款的聯乘商品將於實體店作首次亮相及公開發售。

AIRSIDE餐飲食肆一覽：

AIRSIDE商場共有多達40間餐飲食肆，不論是亞洲美饌、國際佳餚、特色烘焙店、露天茶座、輕食打卡咖啡室及茶屋、人氣過江龍料理或是本地薑食店，全都應有盡有。

亞洲食府 Chatterbox Café

Goobne Chicken

Nam Nam Vietnamese Cuisine

阿不鴨不

翡翠拉麵小籠包

樂天皇朝薈萃

京都勝牛

魚がし日本一

嵐月

冬柏

米炊

五匠六釜

千両

燒肉火蔵

Pickabowl（即將開業）

湊湊火鍋‧茶憩（甄選）（即將開業）

泰沾麵（即將開業）

太二酸菜魚（即將開業） 國際佳餚 AIRSIDE Cafe

Chef’s Cuts

GOOCA

麥當勞

Bellavista（即將開業）

THE CIPOLLINI PIZZERIA （即將開業）

Terrace in Seaside（即將開業）

船長炸魚長薯條（即將開業）

樹屋（即將開業） 甜品，輕食及特色烘焙 AIRSIDE Pâtisserie

Artemis By Déesses

Cinnabon

DALLOYAU

Homebake

La Création Premium

nana’s green tea

Shaz Confections

Smile™ Froyo . Cake . Gift

奇華餅家

迷客夏（即將開業） 咖啡店及其他 Grind & Brew

Ideaology

le jus – Natural Smoothies

Nespresso

Relish Kitchen by ALOT

Starbucks Reserve

如菓．愛

工夫茶舍

敬酒

官茶坊（即將開業）

林香檸手打檸檬茶（即將開業） Foodmuse美食廣場 NEEDS BURGER

鮨点

古早台居

胡椒廚房

8番拉麵

銀咖喱

今日漢江

越男仔 Express

山城小麵

叉燒丼家

俏鳳凰

日本必吃人氣抹茶名店nana’s green tea將進駐AIRSIDE商場開設香港首間分店

西式扒房Chef’s Cuts

招牌烤鴨專門店阿不鴨不

AIRSIDE大型開幕展覽：

AIRSIDE大型開幕展覽以「想飛」（Desire to Fly）為主題：團隊特別於2樓中庭築起「Idea Cloud」展覽館，與位處3樓的GATE33藝文館一同作為展覽載體，帶領觀眾遊走於啟德機場的光輝歷史及多個藝術單位對飛行的想像之間。是次展覽有幸獲得國泰航空及香港飛機工程支持，透過其歷史檔案託管單位太古歷史檔案部提供的資料，展出多項歷史藏品，更有資深飛航人員的私人珍藏，包括機師珍而重之的飛行日誌、舊機場照片、旅遊海報、飛行地圖、舊機票及登機證等。