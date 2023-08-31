啟德AIRSIDE 9月28日正式試業｜逾70萬平方呎購物商場 全新MCL戲院/逾40間餐飲食肆/大型開幕展覽
位於啟德的全新商場AIRSIDE宣布，將於2023年9月28日正式展開第一階段試業。AIRSIDE總佔地共190萬平方呎，47層高的綜合大樓提供32層甲級寫字樓，而購物商場面積則達70萬平方呎，匯聚多個消閒娛樂、零售及餐飲商戶，為九龍打造全新文化及消閒生活旗艦地標。而為慶祝正式試業，商場內將會以「Up in AIRSIDE」為主題舉辦圍繞航空及飛行的大型開幕活動，行街、睇戲、食飯、睇展！
AIRSIDE佔地70萬平方呎的購物商場揉合文化、時尚及多元綠色生活體驗，以本地及國際品牌、多國菜餐廳美食、體驗式零售為各年齡層的顧客提供首屈一指的娛樂消閒及零售體驗，全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場亦將進駐。
全新MCL AIRSIDE 佔地逾33,000平方呎
逾12,000平方呎 MUJI 無印良品
Nespresso 亞洲首間體驗式概念精品店
Miele 首間位於九龍的體驗店
特色本地品牌：
AIRSIDE餐飲食肆一覽：
AIRSIDE商場共有多達40間餐飲食肆，不論是亞洲美饌、國際佳餚、特色烘焙店、露天茶座、輕食打卡咖啡室及茶屋、人氣過江龍料理或是本地薑食店，全都應有盡有。
|亞洲食府
|Chatterbox Café
Goobne Chicken
Nam Nam Vietnamese Cuisine
阿不鴨不
翡翠拉麵小籠包
樂天皇朝薈萃
京都勝牛
魚がし日本一
嵐月
冬柏
米炊
五匠六釜
千両
燒肉火蔵
Pickabowl（即將開業）
湊湊火鍋‧茶憩（甄選）（即將開業）
泰沾麵（即將開業）
太二酸菜魚（即將開業）
|國際佳餚
|AIRSIDE Cafe
Chef’s Cuts
GOOCA
麥當勞
Bellavista（即將開業）
THE CIPOLLINI PIZZERIA （即將開業）
Terrace in Seaside（即將開業）
船長炸魚長薯條（即將開業）
樹屋（即將開業）
|甜品，輕食及特色烘焙
|AIRSIDE Pâtisserie
Artemis By Déesses
Cinnabon
DALLOYAU
Homebake
La Création Premium
nana’s green tea
Shaz Confections
Smile™ Froyo . Cake . Gift
奇華餅家
迷客夏（即將開業）
|咖啡店及其他
|Grind & Brew
Ideaology
le jus – Natural Smoothies
Nespresso
Relish Kitchen by ALOT
Starbucks Reserve
如菓．愛
工夫茶舍
敬酒
官茶坊（即將開業）
林香檸手打檸檬茶（即將開業）
|Foodmuse美食廣場
|NEEDS BURGER
鮨点
古早台居
胡椒廚房
8番拉麵
銀咖喱
今日漢江
越男仔 Express
山城小麵
叉燒丼家
俏鳳凰
AIRSIDE大型開幕展覽：
AIRSIDE大型開幕展覽以「想飛」（Desire to Fly）為主題：團隊特別於2樓中庭築起「Idea Cloud」展覽館，與位處3樓的GATE33藝文館一同作為展覽載體，帶領觀眾遊走於啟德機場的光輝歷史及多個藝術單位對飛行的想像之間。是次展覽有幸獲得國泰航空及香港飛機工程支持，透過其歷史檔案託管單位太古歷史檔案部提供的資料，展出多項歷史藏品，更有資深飛航人員的私人珍藏，包括機師珍而重之的飛行日誌、舊機場照片、旅遊海報、飛行地圖、舊機票及登機證等。