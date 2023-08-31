W酒店自助餐買2送2 環球燒烤主題 任食2.5小時低至$238/位

香港W酒店「KITCHEN」餐廳推出自助餐買2送2優惠！今次自助餐主題為「環球燒烤派對」，包羅中式、西式或亞洲美食，當中必食美式香桃燒烤汁烤豬肋排配香脆花生、Peri Peri 烤雞、麻辣烤魚、地中海烤蝦等。甜品方面，就有雙重巧克力松露蛋糕、柚子戚風蛋糕、香蕉咖啡塔等。

28/07/23

28/07/23

【買2送2】「環球燒烤派對」自助午餐（時間：1200-1430）

價錢：周一至五$1,051/4位、平均$262.8/位（原價：$1,928/4位）；周六、日及公眾假期$1,291/4位、平均$322.8/位（原價$2,368/4位）；已包括原價加一服務費。

【買2送2】「環球燒烤派對」自助午餐（時間：1800-2130）

價錢：周一至五$1,747/4位、平均$436.8/位（原價：$3,204/4位）；周五至日及公眾假期前夕$1,891/4位、平均$472.8/位（原價$3,468/4位）；已包括原價加一服務費。

【買2送2】周日限定主題早午自助餐配無限任飲汽水及果汁（時間：1200-1500）

價錢：周日$1,915/4位、平均$478.8/位（原價$3,512/4位）；已包括原價加一服務費。

優惠日期(預訂期)：9月1日1200 至 9月7日2359

用餐日期：9月2日至10月15日

地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號

預訂：請按此