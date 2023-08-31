沙田萬怡酒店自助餐買1送1 任食即開生蠔、蟹腳、鹽燒牛舌 低至$221/位

位於石門的「香港沙田萬怡酒店」旗下「MoMo Café」於9月推出「海陸滋味薈萃」自助午餐和晚餐，食客可以任食生蠔、鱈場蟹腳等海鮮，另有壽司、烤肉、中西熱盤及甜品。

惠顧「海陸滋味薈萃」自助午餐，酒店會向每人奉送黑松露芝士焗帆立貝乙客，現場供應季節限定新鮮即開生蠔、鱈場蟹腳（9月限定）、鮮蝦、藍青口、黃金螺。壽司和刺身方面就有火炙和牛壽司、北海道帶子(周末限定)、三文魚、八爪魚、吞拿魚、油甘魚(周末限定)、鯛魚(周日限定)外，更設多款特色中西熱盤，如脆皮和牛牛面頰肉、鹽燒牛舌、焗酥皮生蠔燉牛肉、胡椒燴牛尾、蝦醬海山骨、沙田雞粥、山水豆腐花等。

【買1送1】「海陸滋味薈萃」平日2.5小時自助午餐 （周一至五1200-1430、周六、日及公眾假期1200-1500）

價錢：周一至五$442/2位、平均$221/位（原價$810/2位）、已包括加一服務費

【65折優惠】 「海陸滋味薈萃」平日2.5小時自助午餐

價錢：周六至日$351/位（原價$515/位）、已包括加一服務費

凡惠顧「海陸滋味薈萃」自助晚餐，每位奉送清蒸新鮮原隻開邊波士頓龍蝦乙隻，也有多款冰鎮海鮮、壽司和刺身、沙律等供應。當中必試精選慢火香烤有骨肉眼扒、香烤羊扒。甜品方面，就有熱情果朱古力杯、白芝士忌廉配燴菠蘿、Mövenpick雪糕、各式雪糕批/甜筒任食！

【買1送1】「海陸滋味薈萃」3.5小時自助晚 餐（1800-2130）

價錢：周一至四$766/2位、平均$383/位（原價$1,404/2位）；周六、日及公眾假前與前夕$874/2位、平均$437/位（原價$1,602/2位）、已包括加一服務費

優惠期(預訂期) ：9月2日12:00至9月8日23:59

用餐日期：9月3日至10月2日

用餐地址：新界沙田安平街1號2樓

預訂：請按此



