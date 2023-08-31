颱風蘇拉｜HK Express宣布取消部分9.1及9.2航班 共70個航班受影響
HK Express 宣布，隨著超強颱風「蘇拉」逐漸逼近香港，於2023年9月1日及2日部分離港及抵港之航班將會取消，詳情如下：
2023年9月1日：
共有50個航班、16條航線受到影響
由香港出發之受影響航班
- UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826
抵港之受影響航班
- UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871
受影響之航線
- 台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京(羽田)、首爾(仁川)、東京(成田) 、大阪(關西)、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋
2023年9月2日
由香港出發之受影響航班
- UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870
抵港之受影響航班
- UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821
受影響之航線
- 曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪(關西)、布吉、東京(成田) 、東京(羽田)、福岡、首爾(仁川)
HK Express 正透過電郵及手機短訊通知受影響之旅客，並會提供下列三項以供選擇：
選項1：更改原定航線之出發日期
- 免費更改出發日期及豁免票價差額一次
- 必須於2023年9月2日或之前提出有關更改安排
- 新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發，並須受機位供應限制
選項 2：以代金券形式申請全額退款
- 必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請
選項 3：退回整張訂單或受影響之航段之款項
- 必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請
如在「飛遇世界鉅賞」活動中贏得機票禮券、並已兌換機票計劃於2023年9月1日或2日出發之得獎者，則可獲提供下列安排選項：
選項 1：更改原定航線之出發日期
- 免費更改出發日期一次
- 必須於2023年9月2日或之前提出有關更改安排
- 新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發，並須受機位供應限制
選項 2：退回機場稅及附加費款項安排
- 必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請