颱風蘇拉｜HK Express宣布取消部分9.1及9.2航班 共70個航班受影響

HK Express 宣布，隨著超強颱風「蘇拉」逐漸逼近香港，於2023年9月1日及2日部分離港及抵港之航班將會取消，詳情如下：

2023年9月1日：

共有50個航班、16條航線受到影響

由香港出發之受影響航班

UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826

抵港之受影響航班

UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871

受影響之航線

台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京(羽田)、首爾(仁川)、東京(成田) 、大阪(關西)、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋

2023年9月2日

由香港出發之受影響航班

UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870

抵港之受影響航班

UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821

受影響之航線

曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪(關西)、布吉、東京(成田) 、東京(羽田)、福岡、首爾(仁川)

HK Express 正透過電郵及手機短訊通知受影響之旅客，並會提供下列三項以供選擇：

選項1：更改原定航線之出發日期

免費更改出發日期及豁免票價差額一次

必須於2023年9月2日或之前提出有關更改安排

新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發，並須受機位供應限制

選項 2：以代金券形式申請全額退款

必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請

選項 3：退回整張訂單或受影響之航段之款項

必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請

如在「飛遇世界鉅賞」活動中贏得機票禮券、並已兌換機票計劃於2023年9月1日或2日出發之得獎者，則可獲提供下列安排選項：

選項 1：更改原定航線之出發日期

免費更改出發日期一次

必須於2023年9月2日或之前提出有關更改安排

新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發，並須受機位供應限制

選項 2：退回機場稅及附加費款項安排