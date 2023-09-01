香港小姐2023｜亞軍王怡然是非不多 被指賽後訪問沒親友撐場 疑向季軍王敏慈「借」朋友？

TVB《2023年度香港小姐競選》周日（27日）已圓滿結束，不過亞軍兼「最上鏡小姐」王怡然是非不斷，先是被指父母在內地營商不善拖欠千萬，及後捲款潛逃至香港；後來又流傳出一段她去年大鬧香港餐廳店員的影片，片中目露凶光、說話尖酸刻薄，人前人後兩個樣！然而事情還未結束，日前有網民發現，王怡然在港姐決賽當晚賽後受訪時，身後的兩位朋友竟疑是向季軍王敏慈「借」來的？

王怡然疑向季軍王敏慈「借」朋友？

港姐決賽當晚，冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁與親友接受訪問，當時王怡然父母都沒有到現場，所以由兩位「朋友」陪同接受訪問，不過竟有網民留言「真的很多人都沒有發現嗎？賽後港姐家人接受訪問時，王怡然身後的家人朋友竟然是王敏慈的好朋友！」

當時王怡然形容身後兩位是她「最靚的朋友」，主持問到她們是否一直很支持王怡然，其中一人指「我們每次聽到王怡然、王敏慈可以互相幫助、進步，然後又獲得很好的成績很高興。」、又稱「我們都是共同朋友。」

翻查社交平台，王敏慈與這兩位女生有不少合照，據悉其中一位現時是北京中央戲劇學院的學生，與王敏慈是同學，另一位則是藝術生，與王敏慈不時一起旅行，似乎感情相當要好！不過就未見二人與王怡然的合照。

不過亦有網民猜測，可能是王怡然與王敏慈因參選港姐成為好友，繼而認識王敏慈的兩位好姊妹，所以二人為「共同朋友」撐場！

港姐亞軍王怡然 父母疑內地欠款潛逃

王怡然當選港姐亞軍後可謂負面新聞纏身，早前有大批網民在小紅書控訴，指王怡然父母在內地經營的補習社「漢普森英語」，在內地多個地方開設分校，但2021年突然倒閉，更拖欠員工薪金及沒退還學費給家長，逃至香港。據悉涉金額逾千萬計，單是天津的受害家長就有四百多人。「拿著我們的錢一直在香港逍遙！」有大批苦主湧到王怡然及無綫的社交平台留言，要求還錢。

王怡然早前與其他佳麗出席領獎活動時，被傳媒問及此事，她指父母的私人事不方便回應，只表示「件事有真有假，都想大家自己分辨。」；及後接受《東張西望》訪問時，更忍不住激動落淚，要在工作人員陪同下離開。

應屆香港小姐亞軍王怡然同樣是非多多

王怡然接受《東張西望》訪問時，更忍不住哭了出來。

抖音舊片流出 惡女上身狂罵香港餐廳店員

而繼父母在內地「走數」疑雲後，日前有內地網絡突然流傳一段王怡然去年11月上載、大鬧香港餐廳店員的片段，片中她分享自己在香港一餐廳的不愉快經歷，該店的蛋糕價錢不便宜，還要收加一服務費，但卻稱因自己說普通話而遭人白眼 —— 王怡然一句接一句的狂罵「憑什麼！憑什麼！」、「給誰甩臉子啊！」、「你給我擺臉子我也給你擺臉子」等。

片中的她一直睜大雙眼、語速極快、語氣嘲諷挖苦，如同「港女」上身，跟人前甜美親切、說起父母時不禁落淚的模樣，判若兩人，難怪不少網民都說她是「雙面人」！