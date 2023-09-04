酒店自助餐2023 ｜ 香港康得思酒店海鮮主題自助餐 必試蒸氣海鮮、即開生蠔、香煎鵝肝

酒店自助餐2023 ｜ 海鮮無人不歡，任食就更加吸引！「香港康得思酒店」自助餐餐廳「The Place」就為各位海鮮迷推出以海鮮主題的「Snap！Crack！Pop！海鮮自助餐」，由廚師團隊以各式各樣時令海鮮炮製一系列海鮮冷盤與特色美食，讓各位捧著滿足的心情和肚子離開。

餐廳推出全新蒸氣海鮮區（晚市供應），透過32吋大的蒸鍋盛載新鮮出爐的鮮甜爽口鮑魚、海蝦和扇貝，再配以各種調味醬汁及配料，保留海鮮的原汁原味，海鮮迷必試！

全新蒸氣海鮮區

除蒸氣海鮮區外，當然不少得多款冰鎮海鮮，如原隻開邊龍蝦、鱈場蟹蟹腳、麵包蟹和黃金螺等。另外還有即開厚肉美國石蠔和帶天然鹹味的法國芬迪奇蠔。

即開鮮甜生蠔

日式區域會提供8款刺身與4款即製手卷，包括阿根廷紅蝦、嫩滑鯛魚、爽口北寄貝及八爪魚等，即製軟殼蟹手卷也是不容錯過。

多款新鮮刺身與即製手卷供應

中西熱葷方面，就有數之不盡的國際美食，中式菜餚有清蒸龍利魚和惹味避風塘炒蟹等，而西式就有西班牙海鮮飯跟芝士焗釀蟹蓋等。自助晚餐更會供應香煎鵝肝配香脆多士及藍莓醬，入口即融的口感叫人食指大叫。喜歡香口的話，也可以一嚐以鐵板即製的鹽燒牛舌、燒肉眼扒和鐵板雞扒等。

香煎鵝肝配香脆多士及藍莓醬

品嚐過正餐後必需以甜品作結，酒店糕點總廚Roy Ma製作多款精緻甜品，如玄米茶鹹蛋撻、榴槤千層酥、熱情果香蕉慕絲蛋糕、雪梨陳皮慕絲蛋糕等，當中也有即場製作的芝士雞蛋仔和榴槤泡芙，讓大家以甜蜜味道為整頓自助餐作結。

各款精緻甜點

「Snap! Crack! Pop! 海鮮自助餐」

自助午餐

時間：1200-1430

價錢：周一至五成人$368/位、小童$220/位；周六、日及公眾假期成人$448/位、小童$268/位

自助晚餐

時間：1830-2145

價錢：周一至四成人$758/位、小童$458/位；周五至日、公眾假期及前夕成人$798/位、小童$478/位

地址：旺角上海街 555 號香港康得思酒店 L 樓層

電話：3552 3028

網址：https://www.buys.hk/cordis-hotels/html/the-place-2023-checkout-zh.html

備註：以上價格須按原價另收取加一服務費。