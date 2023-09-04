全新ADIZERO Prime X 2 STRUNG 助你備戰渣馬
渣打香港馬拉松2024將於明年1月21日舉行，今年大會服裝贊助伙伴亦由adidas擔任。為了協助大家備戰重回疫情前規模的渣馬，全新跑鞋ADIZERO Prime X 2 STRUNG加入ADIZERO系列，革命性的配置讓大家在訓練與比賽期間，減輕雙腿負擔之餘，亦能推動你每一步。
Prime X 2 Strung鞋底高度50mm，配備兩片碳板系統，重新建構的中底加入三層LIGHTSTRIKE PRO緩衝裝置。Srung鞋面於足弓腳踭位置以多層編織加強保護及穩定性，前掌位置以更靈活的技術編織，讓針織的鞋舌更易鎖定雙足。adidas 所有跑鞋中首次出現三層LIGHTSTRIKE PRO設計，全新中底設計讓跑鞋更輕盈，同時令前掌及足弓位獲得更高回彈力。
外底配以CONTINENTAL提供更佳抓地力，全新的Lightstike Pro中底以兩片碳板包裹。這種設計及配置超越世界田徑賽事的規格，不過打破常規的技術，讓跑手體驗極速感覺，展現不一樣的跑步態度。
除了推出Prime X 2 STRUNG外，adizero Pro3、Boston 12同樣推出全新配色，讓大家跑步之餘可以配襯最適合自己的風格。此外，為了配合新跑季，adidas舉辦不同的跑步訓練，從裝備到技術全面照顧不同跑手。
Adidas Runners 9月活動：
1. NIGHT RUN – CITY RUN
日期：9月8日（五）
時間：晚上7 時30分至9時
地點：九龍仔公園
報名：9月4日（一）晚上6時
2. PHYSIO WORKSHOP – SPORTS MASSAGE WORKSHOP*
日期：9月8日（五）
時間：晚上7時30分至8時30分
地點：adidas 尖沙咀旗艦店
報名：9月4日（一）晚上6時
*只限 Bronze Level 以上的 adidas Runners 報名
3. NIGHT RUN – TRACK TRAINING
日期：9月15日（五）
時間：晚上7時30分至9時
地點：青衣運動場
報名：9月11日（一）晚上6時
4. NIGHT RUN – FITNESS RUN
日期：9月22日（五）
時間：晚上7時30分至9時
地點：跑馬地運動場
報名：9月18日（一）晚上6時
5. PHYSIO WORKSHOP FOR BEGINNER- SPORTS MASSAGE WORKSHOP
日期：9月22日（五）
時間：晚上 7時30分至8時30分
地點：adidas 尖沙咀旗艦店
報名：9月18日（一）晚上6時
6. MORNING RUN – HILL RUN
日期：9月24日（日）
時間：早上8時至9時30分
地點：跑馬地運動場
報名：9月18日（一）晚上6時
7. NIGHT RUN – BEGINNERS RUN
日期：9月29日（五）
時間：晚上7時30分至9時
地點：兆麟運動場
報名：9月25日（一）晚上6時