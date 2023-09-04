全新ADIZERO Prime X 2 STRUNG   助你備戰渣馬

渣打香港馬拉松2024將於明年1月21日舉行，今年大會服裝贊助伙伴亦由adidas擔任。為了協助大家備戰重回疫情前規模的渣馬，全新跑鞋ADIZERO Prime X 2 STRUNG加入ADIZERO系列，革命性的配置讓大家在訓練與比賽期間，減輕雙腿負擔之餘，亦能推動你每一步。

鞋底高度50mm、三層LIGHTSTRIKE PRO作緩衝。

Prime X 2 Strung鞋底高度50mm，配備兩片碳板系統，重新建構的中底加入三層LIGHTSTRIKE PRO緩衝裝置。Srung鞋面於足弓腳踭位置以多層編織加強保護及穩定性，前掌位置以更靈活的技術編織，讓針織的鞋舌更易鎖定雙足。adidas 所有跑鞋中首次出現三層LIGHTSTRIKE PRO設計，全新中底設計讓跑鞋更輕盈，同時令前掌及足弓位獲得更高回彈力。

CONTINENTAL提供更佳抓地力。

外底配以CONTINENTAL提供更佳抓地力，全新的Lightstike Pro中底以兩片碳板包裹。這種設計及配置超越世界田徑賽事的規格，不過打破常規的技術，讓跑手體驗極速感覺，展現不一樣的跑步態度。

adidas舉辦不同的跑步訓練，從裝備到技術全面照顧不同跑手。

除了推出Prime X 2 STRUNG外，adizero Pro3、Boston 12同樣推出全新配色，讓大家跑步之餘可以配襯最適合自己的風格。此外，為了配合新跑季，adidas舉辦不同的跑步訓練，從裝備到技術全面照顧不同跑手。

Adidas Runners 9月活動：

1. NIGHT RUN – CITY RUN

日期：9月8日（五）

時間：晚上7 時30分至9時

地點：九龍仔公園

報名：9月4日（一）晚上6時

2. PHYSIO WORKSHOP – SPORTS MASSAGE WORKSHOP*

日期：9月8日（五）

時間：晚上7時30分至8時30分

地點：adidas 尖沙咀旗艦店

報名：9月4日（一）晚上6時

*只限 Bronze Level 以上的 adidas Runners 報名

3. NIGHT RUN – TRACK TRAINING

日期：9月15日（五）

時間：晚上7時30分至9時

地點：青衣運動場

報名：9月11日（一）晚上6時

4. NIGHT RUN – FITNESS RUN

日期：9月22日（五）

時間：晚上7時30分至9時

地點：跑馬地運動場

報名：9月18日（一）晚上6時

5. PHYSIO WORKSHOP FOR BEGINNER- SPORTS MASSAGE WORKSHOP

日期：9月22日（五）

時間：晚上 7時30分至8時30分

地點：adidas 尖沙咀旗艦店

報名：9月18日（一）晚上6時

6. MORNING RUN – HILL RUN

日期：9月24日（日）

時間：早上8時至9時30分

地點：跑馬地運動場

報名：9月18日（一）晚上6時

7. NIGHT RUN – BEGINNERS RUN

日期：9月29日（五）

時間：晚上7時30分至9時

地點：兆麟運動場

報名：9月25日（一）晚上6時