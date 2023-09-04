旅遊, 生活

Trip.com 一連五日限時優惠｜海洋公園哈囉喂門票只售$199/ 64折買Häagen-Dazs 雪糕月餅/台北優惠套票

by editorial

Trip.com 將於9月5日至9日連續五天，每天晚上獻上超值優惠，其中9月5日晚上9時開始，海洋公園「日間門票＋哈囉喂6個鬼屋」的套票以優惠價$199發售，數量有限，先訂先得！另外還有全新台北機票連酒店優惠套票、64折的Häagen-Dazs 雪糕月餅兑換券等等，記得mark定時間搶啦！

9月5日 9pm開搶：

海洋公園「日間門票＋哈囉喂6個鬼屋」 $199

Häagen-Dazs 雪糕月餅兑換券 64折

9月6日 9pm開搶：

Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡 4日/7日 (Megasale 4日數據卡限量 $9/張)

日本4G高速WiFi租用（香港自取 全程不降速）$37.9

9月7日 9pm開搶：

澳門teamLab超自然空間 限量買一送一優惠

9月8日 9pm開搶：

《鬼滅之刃全集中展》(香港站) 門票 $49

《Mattel PlayHouse》香港站門票 $99

9月8日 9pm開搶：

新加坡環球影城門票 限量買一送一優惠

除了9PM 快閃當地體驗開搶，還有多項全新台北機票連酒店優惠套票享額外優惠，詳情 按此

更多文章

全新ADIZERO Prime X 2 STRUNG   助你備戰渣馬

2023 年 9 月 4 日

颱風蘇拉｜HK Express宣布取消部分9.1及9.2航班 共70個航班受影響

2023 年 8 月 31 日
有關我們及查詢 免責聲明 私隱條例
2021 Copyrights Ⓒ Printed by "Metro Daily Limited". All Rights Reserved.
Address: 12/F., Tern Centre, Tower 1, 237 Queen’s Road Central, Hong Kong.