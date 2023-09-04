Trip.com 一連五日限時優惠｜海洋公園哈囉喂門票只售$199/ 64折買Häagen-Dazs 雪糕月餅/台北優惠套票
Trip.com 將於9月5日至9日連續五天，每天晚上獻上超值優惠，其中9月5日晚上9時開始，海洋公園「日間門票＋哈囉喂6個鬼屋」的套票以優惠價$199發售，數量有限，先訂先得！另外還有全新台北機票連酒店優惠套票、64折的Häagen-Dazs 雪糕月餅兑換券等等，記得mark定時間搶啦！
9月5日 9pm開搶：
海洋公園「日間門票＋哈囉喂6個鬼屋」 $199
Häagen-Dazs 雪糕月餅兑換券 64折
9月6日 9pm開搶：
Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡 4日/7日 (Megasale 4日數據卡限量 $9/張)
日本4G高速WiFi租用（香港自取 全程不降速）$37.9
9月7日 9pm開搶：
澳門teamLab超自然空間 限量買一送一優惠
9月8日 9pm開搶：
《鬼滅之刃全集中展》(香港站) 門票 $49
《Mattel PlayHouse》香港站門票 $99
9月8日 9pm開搶：
新加坡環球影城門票 限量買一送一優惠
除了9PM 快閃當地體驗開搶，還有多項全新台北機票連酒店優惠套票享額外優惠，詳情 按此