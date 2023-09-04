Laura Mercier 純淨無瑕底妝系列 透薄自然修正臉部瑕疵

要做到透薄無妝感，除了要技巧搭夠，化妝品質素亦同樣重要。Laura Mercier於今個夏天延續「Effortless Artisty #法式無瑕真我妝藝」理念，以全新活膚配方和修正膚色科技打造純淨無瑕底妝系列，以驚艷的粉底液、蜜粉餅和蜜粉讓大家做出零負擔的妝顏。（查詢：https://www.facebook.com/LAURAMERCIERBYHK/）

全新純淨無瑕底妝系列包括純淨無瑕霧粉底液及純淨無瑕裸光蜜粉餅，採用3D柔滑貼膚粉末及修正膚色科技，將無重柔滑的底妝自然融入肌膚，即日柔焦臉部瑕疵，同時修正膚色不均問題。

全新首創Clean Beauty 純淨無瑕柔霧粉底液（Real Flawless Weightless Perfecting Foundation）能瞬間塑造自然修正、貼臉兼抗氧活膚的無瑕底妝。由於粉底液結合了高效修護及抗氧化植萃精華，有效保膚肌膚免受環境污染物及藍光侵害。純淨無瑕柔霧粉底液長達12小時保濕控油，共18款色調應付各位所需。

純淨無瑕柔霧粉底液（$480）加入山茶花籽、維他命 E、可可萃取等抗氧化植萃精華，有效保護肌膚；上妝時可以疊塗達至理想遮瑕妝效，完美修飾柔焦黑眼圈、乾紋及毛孔等瑕疵。

純淨無瑕裸光蜜粉餅（Real Flawless Luminous Perfecting Pressed Powder）同樣採用3D柔滑貼膚粉末及修正膚色科技，一掃即自動修正暗沉膚色。親膚配方蘊含洋甘菊及玫瑰油萃取，持續為肌膚滋養保濕，再配合革新水油衡控科技， 有效平衡及控制肌膚水油比例，提升底妝持久度。若集中用於眼底或雙頰定妝，有助提亮黑眼圈、柔焦細紋，延續法式零負擔無瑕妝容。

純淨無瑕裸光蜜粉餅（$420）：質地輕透零粉感，糅合獨家修正膚色科技，輕輕一掃，瞬間提亮暗啞不均膚色。

除了以上兩件新品外，Laura Mercier也推出了比之前更能保濕和持妝的柔焦保濕蜜粉（Translucent Loose Setting Powder Ultra-Blur），務能全日為肌膚鎖水，一拍即時柔焦隱沒毛孔，做到16小時貼服不浮粉，讓妝容更持久透貼。產品更是品牌首款不含滑合粉的蜜粉，同時不含香料，親膚不留白。