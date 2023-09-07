海洋公園萬豪酒店自助餐買2送1 清蒸龍蝦＋片皮鴨＋送蒸扇貝 每位$347起

香港海洋公園萬豪酒店推出自助餐買2送1優惠！酒店內的「海灣餐廳」自助餐供應多款來自世界各地的特色美食，當中包括厚肉北海道帶子、油甘魚及深海池魚等新鮮日本刺身。廚師團隊亦準備了各式各樣的招牌菜，如冰鎮海鮮、新鮮壽司，另有 Häagen-Dazs 和 Mövenpick 雪糕任食。只要到海灣餐廳享用自助午餐或晚餐， 您的小寶貝們可免費進入兒童遊樂天地盡情放電，發掘不同的樂趣。

自助午餐提供鱈場蟹（只限周五至日供應）、麵包蟹、大蜆、加拿大青口等，熱葷方面有黑松露野菌飯、韓式燴牛尾、紫蘇葉炒花甲、芝士黃金雞球、蟹肉蛋白扒時蔬、燒美國西冷牛扒、澳門街水蟹粥等。

【買2送1】麵包蟹.炒花甲.西冷牛扒自助午餐 (12:00 – 14:30)

價錢：$1,146/3位（平均$382/位；原價$548/位) (已包括原價加一服務費)

備註：另可加購兒童方案，免費享用兒童遊樂天地。

自於「海中珍寶自助晚餐」主打菜式有時令貝類海鮮、爽口鮮蟹、蟹腳等，另有清蒸龍蝦、意大利炸海鮮（鮮蝦、魷魚、龍脷魚柳、意大利青瓜等），以及包括龍蝦、魷魚、鱸魚、鮮蝦、蜆及 青口的法國海龍皇湯。

清蒸龍蝦

意大利炸海鮮

法國海龍皇湯

中式美食有新加坡梭子蟹、豉椒炒花甲、蜜餞金蠔，廚師會於現場烹調提供品嚐花膠瑤柱瘦肉燉湯和深受歡迎的北京片皮鴨。

蜜餞金蠔

【買2送1】海中珍寶自助晚餐(18:30 – 22:00)

價錢：$1,788/3位起（平均$596/位；原價$856/位) (已包括原價加一服務費)

備註：每位成人賓客獲贈蒜蓉粉絲蒸扇貝一客；另可加購兒童方案，免費享用兒童遊樂天地。

優惠期(預訂期)：9月7日12:00至9月13日23:59

使用日期：9月8日至10月31日

地址：黃竹坑黃竹坑道 180 號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳 Marina Kitchen

預訂：請按此