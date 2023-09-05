結合西方烹調與韓國安酒文化   ANJU Restaurant & Bar登陸圓方

韓國飲食文化總少不了酒，日常他們除了喜歡以燒酒佐食之外，煮食時亦會加入酒作為其中元素。西九龍圓方新開的ANJU Restaurant & Bar，其店名ANJU源自韓文安酒（anju）的傳統（佐酒美食的意思），再結合西式烹調風格，讓大家感受地道的韓國酒食文化與味道。

店內不乏壁畫，非常適合打卡。

ANJU的裝潢以藍色、紅色為主調，與韓國國旗不謀而合。

ANJU在傳統之上加以創新，主打的「醬油帶子鮑魚」是「醬油蟹」的變奏版，以醬油醃製的北海道帶子與鮑魚，再以三文魚子作點綴，帶點微辣味道，作為前菜非常開胃。「原生蕃茄、泡菜、布拉塔芝士」以沙律為本，新鮮蕃茄配以泡菜再加上芝士，再佐以酥脆海苔，酸甜味道很清爽。

醬油帶子鮑魚（$178）。

原生蕃茄、泡菜、布拉塔芝士（$168）

「生吞拿魚薄片」外觀與薄餅相似，不過以生吞拿魚為「餅底」並於上面配以秘製蕃茄辣椒醬、山葵、酸豆及菊芋，進一步帶出魚鮮味。說起韓國菜，大家除了聯想起泡菜之外，一定少不了辣炒年糕，ANJU的「大蝦辣味炒年糕」，將大件煙韌年糕配以大蝦，甚具口感。

生吞拿魚薄片（$168）

大蝦辣味炒年糕（ $268）。

韓式海鮮拼盤可由大家挑選愛吃的海鮮，將泡菜湯底或鮮甜魚湯與青口、鮑魚、魚糕等配料放入特製袋內，再稍加搖晃讓湯底充份滲進食材內，滾燙又惹味的香味撲鼻而來。韓式炸雞也是必食菜式，三黃雞經兩次烤炸成酥脆炸雞，再混合糖、醋、辣椒醬與醬油同炒，雞肉鮮嫩且肉汁豐富，味道不會太辣，適合大家不同口味。

海鮮拼盤先以特製袋承載，再稍加搖晃。 食材非常新鮮及足料，青口、鮑魚均超巨大。

以三黃雞製成的韓式炸雞（$198）。

提到韓國安酒傳統，當然少不了佐食酒品，ANJU除了傳統韓國燒酒之外，還將燒酒與韓國啤酒製成的「燒啤」。此外，調酒師以泡菜創作出「Kimchi Mary」的雞尾酒，加入青檸、琴酒等酒底，令雞尾酒有種清新感覺；韓國大受歡迎的Melona雪條亦成為雞尾酒的一部分，加入燒酒、士多啤梨、蜜瓜及芒果等時令生果，嫩粉色非常適合打卡。

「Kimchi Mary」（$128）配有泡菜。

一系列加入Melona雪條的水果雞尾酒（$138）及無酒精調酒（後排左二）。

ANJU Restaurant & Bar

試業日期：9月8日下午4時開幕

營業時間：12:00至01:00（星期一至三及六）、12:00至02:00（星期四及五）、12:00至00:00（星期日）

地址：香港尖沙咀柯士甸道西1號圓方演薈廣場頂層R004號舖

電話：2196 8733

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