長洲戲院9.7正式開放 活化為多元文化園區 設4大主題空間｜張保仔觀景台/拍電影體驗/特色美食

1931年開業、1997年告別，長洲戲院闊別26年後以全新面貌重現人前， 「長洲戲院多元文化園區」於上月21日起試業，今（7日）正式對公眾開放！園區內設4大主題空間，包括「長洲文化館」、「1931 影棚」及「銀幕大笪地」及「啞鈴資訊中心」，結合教育、旅遊和藝術等元素，大家可盡情參觀、打卡和享用美食之餘，同時亦能更深入了解長洲的傳統文化！

長洲戲院活化為多元文化園區

長洲戲院是本地保存最古老1930年代的戰前戲院之一，與油麻地戲院同期興建，同樣被列作三級歷史建築物。戲院位於長洲島嶼最中心位置，服務街坊66載，直至1997年才結業 。戲院經過漫長的活化工程後，搖身一變成為藝文生活空間，「長洲戲院多元文化園區」今（7日）起正式開放，並在昨（6日） 舉行開幕典禮，主禮嘉賓包括國史教育中心校長暨全國政協委員何漢權、中聯辦新界工作部副處長吳家浩、長洲文化有限公司執行董事及首席行政總監鄭俊威等。

開幕典禮現場人頭湧湧 主辦單位昨日舉行盛大開幕典禮

1931 影棚

於「1931影棚」內，大家可以走進電影拍攝體驗館內的《唐伯虎與秋香》、《法律風雲》等電影場景中，一嘗擔當導演或演員的滋味。館方更會在各位「演員」拍攝後加上後期剪接，讓熱愛電影的你將作品帶走。

《法律風雲》電影場景

《唐伯虎與秋香》電影場景

演員化妝間及更衣室

銀幕大笪地

在室外放映大型露天電影，讓長洲人可以重新記憶當年「長洲戲院」夜場的風情！觀眾可於10,000呎的大草坪上，從大銀幕觀賞獨立電影、紀錄片、音樂會等節目，還有旁邊以帆船造型為主題、古式古香的懷舊攤檔，售賣特色雞蛋仔、手工啤酒和雞尾酒等，邊欣賞節目邊吃喝，豈不快哉！

造型有趣的雞蛋仔，想吃哪一款？

具長洲特色的手工啤酒、有汽茶、梳打等。

雞尾酒攤檔相當受歡迎。

長洲文化館

長洲考古教育中心以「考古 • 長洲」為核心，整合長洲現有人文文化資源，打造一個以遊學教育基地為目標；集文化遺產、保育和島嶼民俗文化旅遊為一體的文化旅遊名片。著重與本地居民的合作，把長洲充滿特色的歷史情景以互動、思考、遊蹤等方法詮釋，傳承歷史及文化。

館內另一不可錯過的景點為位於天台的「張保仔觀景台」，以張保仔帆船作藍本，並能飽覽整個戲院原址及遠眺長洲景色。

位於天台的「張保仔觀景台」

各式工作坊及展覽

位於地下的禮品店

啞鈴資訊中心

啞鈴資訊中心展出多件有關長洲或長洲戲院過百年歷史之手繪圖、文件紀錄如用具清單、名人墨寶，讓新世代一同了解文物價值與背後故事。啞鈴資訊中心突破過去與未來的疆界，除了展出長洲戲院原址發掘出來的珍貴文物和長洲歷史相關文獻，懷舊相片，更可以會接通 Meta 12 元宇宙直達 CCC Wonderland，此處同時為長洲遊客中心，提供小島各種旅遊資訊。

Meta 12 元宇宙內的長洲戲院。

長洲戲院