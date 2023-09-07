呈現日本原版《鬼滅之刃全集中展》 七大展區、1比1實體日輪刀

日本人氣動漫《鬼滅之刃》於世界各地大受吸引，繼日本、台灣及馬來西亞之後，《鬼滅之刃全集中展》於亞洲巡迴第四站選址香港，於9月9日至11月26日在尖沙咀iSQUARE國際廣場4場展出，並完全呈現日本原版展覽，感受「全集中」展覽！

大型充氣角色公仔 大型充氣角色公仔 大型充氣角色公仔

展覽帶大家回味《鬼滅之刃》竈門炭治郎立志篇，進入鬼殺隊與鬼相鬥的經典名場面。現場會展出1比1打造的實體日輪刀、鬼殺隊制服、隊員，亦可親眼看到動漫內如迷宮的無限城特殊裝置。由於明年展開新規劃，以遊郭篇為主題，讓鬼滅粉絲有全新體驗，所以今次是亞洲區最後一次原汁原味地展出，絕對不能錯過。

炭治郎1：1日輪刀。

人氣角色大捲軸。

角色設定圖 角色設定圖

《鬼滅之刃全集中展》分為七大展區，「藤襲山」蜿延壯觀的紫藤風景；鬼殺隊總部是重要的劇情場景，除了展出日輪刀之外，還有組織圖、隊員與關係人物的紀錄。無慘與鬼的基地「無限城」會局部重現，而且隔一段時間便會出現特殊機關，感受群鬼的恐怖。

無限城區域。

著名那田蜘蛛山之戰。 現場重現經典戰役。 8米寬的環形投影劇場

無限列車篇 重現炎大哥在無限列車上狂吃便當的場景

炭治郎加入鬼殺隊之後，那田蜘蛛山之戰是他重要的一戰，現場以8米寬的環形投影劇場，重現精彩的戰鬥場面。當然少不了「無限列車」，這套電影至今仍然高據日本史上票房最高的電影，鬼滅迷可以在場景中，感受炎大哥的過去。鬼滅學園是收錄於漫畫的番外篇，參觀者可於有趣場景了解角色的校園生活及互動。

蝶屋敷打卡位

鬼滅學園的課堂場景 一眾角色換上校服

全集中繪。

展覽當然少不了展出插畫，可以欣賞到每集過場插畫、角色與具代表場面。現場還有炭治郎及禰豆子3米高充氣人偶讓大家打卡，官方會場限定商店逾150款限定周邊，讓大家收藏獨特周邊商品現場還有香港限定產品預訂。大家於會場可以參加一個AR遊戲，除了可以選取屬於自己的日輪刀之外，還可以透過3種訓練內容，完成後可到期定限定店換取結訓證書。

簽名插畫

完成訓練之後可獲得「結訓證書」

完成訓練後便可以到期間限定店取得「結訓證書」

香港限定商品 香港限定商品 目前需要預訂的香港限定產品 特別刺繡章，現需預訂 啤牌 桌墊 炭治郎與禰豆子保溫壺 鬼滅之刃傘子 各款記事本 角色杯墊 各式海報 明信片 明信片 全套動畫藍光碟 伊之助造型襪子 茶杯組 雕花金屬書簽 盲盒

《鬼滅之刃全集中展》香港站

地點：尖沙咀 iSQUARE 國際廣場 4 樓

日期：9月9日（星期六）至11月26日（星期日）

開放時間：星期一至星期日早上12:00至晚上10:00（晚上09:30停止售票）