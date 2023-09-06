慈善賽「茶記為食跑2023」10月舉行 加入地道茶餐廳元素 為基層籌集食糧

茶記為食跑2023 ｜ 由社企膳動衡「FOODSPORT」主辦的大型慈善跑步活動「為食跑HUNGER RUN」，今年將以「實體跑」回歸，並繼續響應每年10月16日的「世界糧食日」，以聚集參加者力量對抗及紓緩飢餓問題。今次「為食跑」將於全新場地及路線舉行，屆時參賽者會跑越南橋將軍澳跨灣連接路。另外，今屆主題為《茶記》，除選手包會加入「茶記」特色外，參賽者完成賽事後也可以享用各種茶記美食，同時活動會為「J Life啓愛共融社區中心」籌集食糧，向深水埗區內基層家庭提供食物支援。

今年「為食跑」以茶記做主題，富有香港地道特色。

今年「為食跑」用「茶記」為題，將香港地道茶餐廳美食文化元素加入跑步及慈善活動，各位參加者於完成賽事後可享用各種茶餐廳美食，並獲取茶記主題選手包，當中包括運動上衣、跑襪、行李索繩袋及獎牌等。

每位選手均可獲贈選手包

賽事劃分為10公里（個人及4人團隊）、3公里（個人、親子及全新的滾軸溜冰賽組）以及1公里(個人及兒童) 非競賽組別。當中的「滾軸溜冰」 組別為3公里的非競賽項目，適合個人或家庭組參與。今屆賽事亦會移師到全新路線 — 南橋將軍澳跨灣連接路，讓參賽者可以邊跑邊欣賞將軍澳灣及東邊水道四周的景色。

今年新增滾軸溜冰（非競賽項目），讓各位可以一家大小參與，共聚天倫。

另一方面，「茶記為食跑2023」會繼續以FOODSPORT「運動轉化食糧」概念，鼓勵大眾多做運動的同時亦為社會上有需要人士或團體籌集食糧，以改善他們的健康及飢餓問題。今年的受惠機構為 「J Life 啓愛共融社區中心」 及膳動衡基金，望能透過參加者在為食跑中所消耗的卡路里轉化成同等數值的食糧捐贈給受惠機構，再經 「J Life 啓愛共融社區中心」向深水埗區内的基層家庭提供食物支援及關懷。收益（包括賽事報名費）在扣除籌辦成本及食物捐贈後， 餘下款項亦會撥作支持「膳動衡基金」的 《食物援助計劃》 及 《社區運動發展計劃》。

茶記為食跑 2023

日期：10月15日

時間：0830-1600

集合地點：將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心

截止報名日期：9月15日（額滿即止）

網上報名及活動詳情：https://bit.ly/3Ejsj6l

查詢：5243 0520 / 3611 0334