裕美與生父失聯廿多年 終在日本一家團聚：「 我死而無憾」

本名和田裕美的裕美為中日混血兒，年前在網上登出「尋人啟示」，希望尋回已失去聯絡20多年的日藉親生父親。至昨晚，裕美在IG分享一家三口團聚的影片，原來她與媽媽重回鄕下日本徳山，更成功與生父見面！難怪她激動地表示：「我死而無憾，世上一切都不再重要」

裕美去年網上尋生父

裕美去年曾在網上登出一「尋爹啟示」︰「我阿爸『和田 具久』身高6尺幾，日本茨城人。如見到他請聯絡我，自我12歲後已失聯。」她透露童年時父母經常吵架，甚至有家暴的情況，因此一直在恐懼中成長。後來父親生意失敗，母親帶裕美返港，父女自此失去聯絡。

裕美在IG分享一家三口團聚的影片

不過在長大後，裕美已放下過去種種，希望同爸爸重眾。去年她透過Twitter網民的力量，找到一個疑似她爸爸的帳戶，帳戶的頭像更是裕美的童年照。直至昨日，裕美終於公布好消息：「久别重逢，百感交集，千言萬語盡在不言中！家和萬事興，搵到爸爸，我心願已達成，爸爸還是自己一個人，今後我會時常回日本陪你！」又稱爸爸跟她說如果在香港生活得不快樂，可以隨時回到日本住！

裕美留言「我愛你爸爸、媽媽，你哋係我心目中是最最最最重要的！人生沒有比這更重要！」

裕美又上載跟父母相同角度的照片，原來父女好似樣：「我一直以為自己個樣似媽媽，到今次見到爸爸先發現，我都好似我爸爸。」