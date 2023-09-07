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Alice Pizza首間亞洲分店   灣仔店盡現意式風情   逾20款口味選擇

by editorial

來自意大利人氣方形手切薄餅店Alice Pizza，選址香港灣仔作為為品牌首間亞洲分店。9月12日開幕的灣仔店同樣採用現場即點即切、按重量定價的羅馬薄餅，超過20款口味讓大家品嚐到意大利地道的味道。店內不乏打卡位，牆上的霓虹燈加上花紋地磚，盡現意大利風情。

香港店沿用意大利食材製作薄餅，帶來正宗的意大利滋味。現場即點即切方形薄餅以重量計算價錢，每100g由$25至$45不等，大家可以自由配搭自己喜歡的口味，包括主打的「Carbonara」富有濃厚芝士及煙肉香味、傳統「Italian Pepperoni」的辣肉腸口味、「Italiana」用上蔔茄、水牛芝士、羅勒等打造傳統意式滋味。喜歡吃海鮮的客人，可以選擇「Salmone」及「Gamberetti」，前者以煙三文魚為主；後者以意大利大蝦Mazzancolle加上蛋黃醬點綴。

現場有超過20款口味薄餅可挑選。
店員會將切好的薄餅放在磅上計算。
磅上會顯示最後的價錢。
店內不乏打卡位。

Alice Pizza照顧不同飲食習慣人士，素食人士可以選擇「Eggplant」，鋪滿茄子再用上自家特製的辣味橄欖油。「Potato Chips」以香甜的馬鈴薯片配以特級橄欖油與迷迭香佐味。除了鹹味薄餅之外，店內提供唯一一款非以重量計算的甜食薄餅「Nutella」（$35），這亦是創店之初已經面世，以意大利榛子醬Nutella為餡料，甜甜味道讓愛甜人士非常滿足。

素食人士可以選擇茄子口味。
Nutella甜食薄餅。
薄餅會以薄餅盒承載。

Alice Pizza
地址：香港灣仔皇后大道東92號地下
營業時間：11:00至22:00
電話：2518 3502
社交媒體：FacebookInstagram

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