HeSheEat 旺角新店 加入Fusion風西日菜式＋必食特濃5.0牛乳軟雪糕系列

轉眼已踏入10周年的本地人氣餐廳「HeSheEat」近日於旺角開設全新地舖，新店裝潢與其他分店有明顯分別，以簡約木製傢俬行走低調路線，帶有日系休閒風。旺角店除了有多款經典菜外，更加入全新Fusion菜式與甜品，讓顧客可以品嚐到嶄新的美食！

新店行走簡約風格，予人一種放鬆的感覺。

提到「HeSheEat」就一定會想起他們的「HeSheEat All Day Breakfast」，包括的食物豐富，如有德國鮮肉腸、意大利煙腩肉、炒蛋或煎蛋、慢煮番茄、脆薯餅和迷你牛角包等多達10種食材。餐廳更為素食人士提「Veggie All Day Breakfast」，非常貼心。

HeSheEat All Day Breakfast $128

今次餐廳加入全新Fusion菜，務來為顧客帶來新鮮感。如以鮮嫩牛肉配上蛋黃、蟹子與炒蛋的「月見燒牛肉丼」，另外有濃香「三文魚明太子忌廉扁意粉」和惹味「海鮮冬蔭燴意粉」，將日式與西式合二為一，一次過品嚐到不同風味。

月見燒牛肉丼 $158

自家製甜品當然也不能缺少，為慶祝新店開幕，旺角店推出限定甜品「特濃 5.0牛乳軟雪糕系列」，以牛角包盛載著特濃 5.0牛乳軟雪糕系列，最適合打卡！另外，今次餐廳一次過推出「士多啤梨配芝士餅」、「宇治抹茶」、「藍莓配芝士餅」及「朱古力Oreo」芭菲，全新賣相精緻繽紛，少女感十足！

牛角包 x 特濃5.0牛乳軟雪糕 $52

士多啤梨配芝士餅芭菲 $68

朱古力Oreo芭菲 $64

宇治抹茶芭菲 $66

藍莓配芝士餅芭菲 $68

另外最值得留意的是店內超人氣甜品「士多啤梨麻糬配士多啤梨雪糕梳乎厘班戟」，用上鮮甜的士多啤梨搭配煙韌麻糬和士多啤梨雪糕，聯同富有空氣感的班戟一同品嚐就最滋味不過。

士多啤梨麻糬配士多啤梨雪糕梳乎厘班戟 $128

朱古力BINGSU山系刨冰 $70

HeSheEat 旺角店

地址：奶路臣街17號The Forest 地面G6號舖

電話：2328 6933

IG：https://www.instagram.com/hesheeatcafe/



