啟德AIRSIDE 餐廳推介 多個人氣餐飲品牌進駐｜nana’s green tea/ 魚がし日本一 首度登港

將於2023年9月28日正式試業的啟德AIRSIDE，AIRSIDE總佔地共190萬平方呎，購物商場面積達70萬平方呎，匯聚多個消閒娛樂、零售及餐飲商戶，而即將登陸AIRSIDE的餐飲品牌亦令人熱切期待！當中包括Cafe Deco Group集團旗下最新力作——AIRSIDE Cafe及AIRSIDE Pâtisserie、日本過江龍人氣日式茶室「nana’s green tea」、東京築地市場產地直送的立食壽司專家「魚がし日本一」，備受追捧的吉列牛專門店「京都勝牛」亦會在此開設香港的第三分店！

日本人氣茶室 nana’s green tea

日本人氣茶室 nana’s green tea自2006年於東京面世後，現於全日本共有76家分店，今次首度進軍香港。nana’s green tea 堅持使用優質食材製作茶飲、甜點及和風料理，店內的招牌抹茶美點茶味香醇，精選來自京都的百年茶農「山政小山園」出品的抹茶，除了純粹的茶飲外，亦備有一系列以茶入饌的打卡美食精品，包括芭菲、糕點、蕨餅及軟雪糕；而為慶祝香港分店開業，nana’s green tea 更推出香港店限定的「抹茶金箔生朱古力芭菲」，香港抹茶迷絕對不容錯過。

nana’s green tea

AIRSIDE B128 號舖

營業時間：中午12時至下午9時30分

魚がし日本一

於香港首度亮相的日本立食壽司專家「魚がし日本一」，在日本以東京築地市場產地直送食材，創立自今於當地已擁有29間分店；香港店亦貫徹品牌理念，採用開放式壽司吧檯的設計，以天然原木色調構建舒適和諧的用餐氛圍，讓大家體驗熱情且地道的立食文化。

店內菜單除了單點壽司外，亦備有特色丼飯、廚師發辦料理，以及一系列季節性魚鮮海產包括牡丹蝦、北寄貝、時令日本生蠔、有「海中紅寶石」之稱的喜之次、沙甸魚、被譽為秋味之王的秋刀魚、及鰤魚等。

於「魚がし日本一」，食客除了可品嚐到高質的立食壽司外，亦可品味多款特色清酒，當中包括來自大阪的百年清酒釀酒廠「大門酒造」的人氣酒釀 —— 此酒造位於擁有優質水源的區域，更是該區唯一使用流動山水釀製清酒的釀酒廠，一直專注於小批量手工釀造，配合長期低溫發酵的溫度管理，出品在國際間獲獎無數。

日本「魚がし日本一」店面

魚がし日本一

AIRSIDE G001 號舖

營業時間：中午12時至下午9時30分

AIRSIDE Cafe

新派烹調料理概念店AIRSIDE Cafe，位處AIRSIDE中庭的黃金地段，室內設計以通透的玻璃屋為靈感，讓天然日光隨屋頂灑落餐廳每個角落，為大家提供一個舒適愜意的用餐環境。餐廳菜單精挑優質農產品及食材入饌，在廚藝團隊的創新烹調手藝下，融會時尚及經典烹調手藝，成就豐富多元的風味探索料理體驗。AIRSIDE Cafe 亦備有豐富酒單， 除了手工調製的雞尾酒或無酒精雞尾酒，有一系列精選葡萄酒，展現舊世界及新世界酒釀的醉人風采。

AIRSIDE Cafe

AIRSIDE 322及323 號舖

營業時間：中午12時至下午9時30分

AIRSIDE Pâtisserie

於AIRSIDE Cafe旁的蛋糕精品店AIRSIDE Pâtisserie，帶來融會創意及傳統糕點製作手藝的蛋糕系列，由品牌專業甜點師每天新鮮即製，精選如法國忌廉、法芙娜朱古力、馬達加斯加雲尼拿及時令水果等頂級食材，集視覺及味覺享受於一身。招牌迷你糕點包括「黑加侖子軟 芝士餅」、「栗子芒果餅」、「伯爵茶味燉蛋蛋糕」等；而8吋原個蛋糕推介則有 「沙加蛋糕」、「黑森林蛋糕」及「栗子蛋糕」等。

AIRSIDE Pâtisserie

AIRSIDE 320 號舖

營業時間：中午11時至下午8時

京都勝牛

創立於 2014 年，日本人氣的吉列牛專門店「京都勝牛」，繼銅鑼灣及荃灣後，即將進駐AIRSIDE第三分 店。店內主打的吉列牛以招牌秘方炮製，而且堅守「黃金六十秒」的炸物法則，每件牛肉皆是外脆內嫩。「京都勝牛」更特別為吉列牛配上八款蘸料，如日本溫泉玉子、京咖哩蘸醬、 山椒、青唐辛子味噌及甘柚沙律汁等，讓食客可自由地將和牛的香脆食味提升至另一層次。

為慶祝新店登陸 AIRSIDE，「京都勝牛」更傾力搜羅兩款全新和牛品種，為食客帶來嶄新料理體驗。當中包括來自北海道的十勝和牛，以混合十勝幹草和麥蒿的粗飼料培育生長，在當地擁有溫和氣候及清澈水源的環境下，孕育出油脂均衡的上乘和牛；而鹿兒島出產的福永和牛則以蒸炊過的「煮飼料」為主食，成就香甜且入口即化的肉質口感。

京都勝牛