Klook 9周年 一連15日推出多項本地及海外優惠｜$9食自助餐/門票買一送一/送逾10萬元豐富獎品

旅遊平台Klook為慶祝9歲生日，推出「9歲生日祭」！由9月8日至9月22日一連15日，每日推出多項本地及海外優惠，精選優惠推介包括$9食自助餐、門票買一送一等；另外亦會送出總值超過$100,000豐富獎品，非常吸引！即睇詳情！

Klook精選 10AM 及 9PM 開搶限時優惠推介

11/9 9pm 【360°旋轉餐廳】澳門旅遊塔自助餐

自助午餐（一位）限量價：$9

8/9 9pm Haagen-Dazs™買一送一限時優惠

外賣雙球雪糕電子券 (自選口味雪糕) (平均 $36 /份，可分2次兌換)

9/9 9pm 海洋公園水上樂園門票

門票買一送一 $80起

11/9 9pm WM酒店住宿連餐飲

＋$99即享兩間客房 $1,600起

8/9 9pm 星園豪華露營體驗

【限定半價】所有方案 $990起

8/9 9pm Triangle Plus 親子歷險攀爬樂園

門票買一送一 $ 302起

福岡teamLab森林美術館門票

門票買一送一 $117起

3大獨家生日優惠碼

生日獨家優惠預訂Klook活動減HK$90 【KLKBDAY90】

於9月8日00:00起至9月22日11:59PM期間購買Klook活動滿HK$1500並輸入優惠碼【KLKBDAY90】，即可享 HK$90折扣優惠。

用Payme優惠碼訂Klook活動減HK$80 【23PAYME80】

於9月8日00:00起至9月22日11:59PM期間購買Klook活動滿HK$800並用Payme付款及輸入優惠碼【 23PAYME80】，即可享HK$80折扣優惠。

週末快閃優惠Klook活動減HK$99 【BDAY99S9】

於9月8日00:00起至9月22日11:59pm期間，逢週六及週日12nn（9月9日、10日、15日及16日）將準時發放週末快閃優惠碼！購買Klook全線活動滿HK$1000並輸入指定優惠碼即享HK$99折扣優惠。

首個週末優惠碼：9月9日: 【BDAY99S9】 、9月10日: 【BDAY99S10】

送出總值超過$100,000豐富獎品

由9月8日至9月22日期間，在Klook平台上進行交易而累積淨額消費最高的首50名用户，即可獲得總值高達HK$100,000獎品！當中包括雙人來回機票、酒店及旅行用品等。得獎者將於10月31日或之前經Klook Facebook或電郵通知領獎方法。

另外亦有多款海外的景點及玩樂優惠，低至買一送一，同樣是9月8日起開搶！

更多Klook優惠 詳情 按此