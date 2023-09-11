東京迪士尼聖誕活動   15米巨型聖誕樹、全新聖誕巡遊

東京迪士尼園區40周年聖誕慶祝活動，將於11月8日至12月25日舉行，除了巨形聖誕樹登場之外，今年聖誕大遊行名為「迪士尼聖誕故事」。由唐老鴨打扮成聖誕老人，以及迪士尼好友們歡度聖誕節的七個主題故事，分別在西部世界、夢幻樂園、明日世界三個地點演出。

米奇、米妮與迪士尼好友的聖誕巡遊，每次大約45分鐘。

東京迪士尼樂園的聖誕遊行分為早、晚各一場，每場時間大約45分鐘。早上正是唐老鴨與好友歡度聖誕節的故事；夜間遊行就是聖誕音樂與燈光的華麗演出。至於東京迪士尼海洋的聖誕水上表演「迪士尼聖誕問候」，每天會進行1至2次，地點為地中海港灣，每次表演大約15分鐘，米奇老鼠與好友們與聖誕老人一起隨聖誕音樂表演舞蹈。

15米高巨大聖誕樹。

除了巡遊表演之外，園區內均換上聖誕裝飾，15米高的巨大聖誕樹分別於兩大主題園區展出，分別為東京迪士尼樂園的「世界市集」及東京迪士尼海洋的「美國海濱」，海洋園區的巨大聖誕樹是相隔4年再次與大家見面。聖誕樹上裝飾住滿滿的繽紛彩球、雪花，並且掛上40周年的裝飾，入夜點燈後更有閃亮燈飾演出，令樂園充滿浪漫氛圍。

當然少不了聖誕節限定菜單，包括人氣草莓牛奶飲品、適合在寒冬中享受的蘋果薑汁熱飲，還有迪士尼聖誕小蛋糕。小蛋糕需要入園後才能在官方app上購買，售完即止。聖誕主題商品亦非常吸引，包括毛衣、聖誕頭飾、手臂套、毛毯等。聖誕慶祝活動期間，園內電車票亦推出聖誕設計版本，於11月7日至12月25日發售。

迪士尼小蛋糕