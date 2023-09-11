日本大熱 GARIGUETTE 拿破崙抵港 必食原味士多啤梨＋香港限定奶茶忌廉芒果
於日本大熱的甜品店「GARIGUETTE」 拿破崙Mille-pressé 全球首間海外分店近日抵港，開幕當日更吸引不少顧客到場支持。店舖主打圓形鏤空酥脆拿破崙，於兩片拿破崙中間會夾雜不同的甜和鹹味餡料，賣相相當精緻。而香港就會跟日本同步，提供一共12款拿破崙款式，當中除了必試的招牌「原味士多啤梨味」和打卡必點的「雙重芝士火腿」，香港店還會特別推出限定口味！
為重現日本的美味，負責人表示製作忌廉原材料及即場發打的機器亦由日本直送香港，而香港分店的員工有近半都是來自日本總店，全員亦於去年到日本進行培訓。
香港店提供的12款口味拿破崙中，有8款為甜品，誠意推出以士多啤梨為賣點的「原味士多啤梨」（Nepoleon）。由於全年均選用由日本入口的士多啤梨，所以於夏季時士多啤梨味香濃而帶酸，而秋冬時分士多啤梨的糖度就會相對較高。
另外，「GARIGUETTE」與日本栗子甜品專門店「沙織」為姊妹店，所以栗子餡拿破崙也比較出色，當中的「栗子忌廉黑加侖子」（Chataignes & Cassis）就由法國栗子忌廉配黑加侖子製成，帶香甜栗子香且不會過於甜膩。
店舖亦提供4款鹹點，當中有打卡必備的「雙重芝士火腿」（Jambon & Fromage」，以車打芝士、水牛芝士配搭火腿和黑椒薯蓉，記得趁熱時將拿破崙分開兩半，可營造出「拉芝」效果！其他鹹食方面，就有「牛油果煙三文魚」（Salmon & Avocado」、「蛋沙律羅勒吞拿魚」（Thon & Oeuf mayonnaise）、「尼斯沙律」（Salad Niçoise）。
作為首間海外分店，香港店特別推出獨家限定的「奶茶忌廉芒果」口味，將富有香港地道特色的奶茶製成順滑忌廉，配上酸甜芒果，最後加入黑糖核桃作點綴，味道與口感層次同樣豐富。
GARIGUETTE Hong Kong
時間：1200-2000
地址：香港銅鑼灣Fashion Walk百德新街42-48號地下D舖
電話：2989 1831
IG：https://www.instagram.com/gariguette_hk