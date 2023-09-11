日本大熱 GARIGUETTE 拿破崙抵港 必食原味士多啤梨＋香港限定奶茶忌廉芒果

於日本大熱的甜品店「GARIGUETTE」 拿破崙Mille-pressé 全球首間海外分店近日抵港，開幕當日更吸引不少顧客到場支持。店舖主打圓形鏤空酥脆拿破崙，於兩片拿破崙中間會夾雜不同的甜和鹹味餡料，賣相相當精緻。而香港就會跟日本同步，提供一共12款拿破崙款式，當中除了必試的招牌「原味士多啤梨味」和打卡必點的「雙重芝士火腿」，香港店還會特別推出限定口味！

香港店位於銅鑼灣百德新街

為重現日本的美味，負責人表示製作忌廉原材料及即場發打的機器亦由日本直送香港，而香港分店的員工有近半都是來自日本總店，全員亦於去年到日本進行培訓。

烘烤完成的拿破崙皮會放置於特設的位置繼續加熱

香港店提供的12款口味拿破崙中，有8款為甜品，誠意推出以士多啤梨為賣點的「原味士多啤梨」（Nepoleon）。由於全年均選用由日本入口的士多啤梨，所以於夏季時士多啤梨味香濃而帶酸，而秋冬時分士多啤梨的糖度就會相對較高。

「原味士多啤梨」口味內有杏仁拿破侖脆酥、特製吉士忌廉與日本直送士多啤梨（$165）

另外，「GARIGUETTE」與日本栗子甜品專門店「沙織」為姊妹店，所以栗子餡拿破崙也比較出色，當中的「栗子忌廉黑加侖子」（Chataignes & Cassis）就由法國栗子忌廉配黑加侖子製成，帶香甜栗子香且不會過於甜膩。

顧客亦可以選擇一次過品嚐雙重口味，圖中為原味士多啤梨（$88/半份）及栗子忌廉黑加侖子（$85/半份）

「蜂蜜檸檬忌廉」（$148/全份、$78/半份）

店舖亦提供4款鹹點，當中有打卡必備的「雙重芝士火腿」（Jambon & Fromage」，以車打芝士、水牛芝士配搭火腿和黑椒薯蓉，記得趁熱時將拿破崙分開兩半，可營造出「拉芝」效果！其他鹹食方面，就有「牛油果煙三文魚」（Salmon & Avocado」、「蛋沙律羅勒吞拿魚」（Thon & Oeuf mayonnaise）、「尼斯沙律」（Salad Niçoise）。

雙重芝士火腿「拉芝」效果超邪惡（$148）

作為首間海外分店，香港店特別推出獨家限定的「奶茶忌廉芒果」口味，將富有香港地道特色的奶茶製成順滑忌廉，配上酸甜芒果，最後加入黑糖核桃作點綴，味道與口感層次同樣豐富。

香港店限定「奶茶忌廉芒果」口味（$168）

於奶茶味忌廉上鋪滿多汁芒果，再撒上黑糖核桃。

完成品會跟隨日本同樣以膠袋及紙盒包裝，方便帶走。

GARIGUETTE Hong Kong

時間：1200-2000

地址：香港銅鑼灣Fashion Walk百德新街42-48號地下D舖

電話：2989 1831

IG：https://www.instagram.com/gariguette_hk