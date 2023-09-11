台灣作家高瑞希與姜濤訪談   大讚溫和有禮不做作

MIRROR成員姜濤最近到台灣宣傳新電影《我的天堂城市》，台灣資深雜誌編輯、新生代作家高瑞希與姜濤對談後，大讚對方沒有架子並不造作，認為他單純得來並不傻，覺得姜糖沒有愛錯人。姜濤在訪問之中，自認「有黑暗的一面」，但仍然決定選擇做無愧於心的自己。

高瑞希（右）與姜濤訪談後，大讚對方有禮不做作。

高瑞希事前未有明確意識到姜濤於香港受歡迎的程度，只是從媒體中了解到繼四大天王後，香港好幾年沒有這樣的現象級巨星，「直到出現姜濤，我明白姜濤和四大天王的吸睛之處並不同。」在過程之中，姜濤很樂意分享自己，沒有刻意營造的架子，對一切都有好奇心。

姜濤玩塔羅牌及神諭卡時，非常有好奇心。

當高瑞希跟他塔羅牌時，姜濤直言自己相信天命，也喜歡心理分析的事情。在互動之中，高瑞希發現姜濤「溫和有禮，但並不做作」，年紀輕輕的他早熟得來沒有世故，純真得來並不傻及愚蠢。姜濤笑言自己有黑暗的一面，但並非邪惡，是他於爆紅後對慾望和人類的動物性有更深的理解，仍然決定選擇無愧於心的自己。

姜濤直言自己有黑暗的一面，但仍然決定做無愧於心的自己。

姜濤的出現讓作為資深編輯的高瑞希發現，「時代不一樣了，高高在上的男神女神或質感文青，不是年輕人喜歡的東西，他們喜歡是『成長型偶像』。」高瑞希有感現在是一個明星必須做自己的時代，正如姜濤那樣每天與自己對話及自省，理解自己同時時刻無形成長，「一個人能被宇宙疼愛不是沒有原因，往往是他保持初心，始終願意往內探。姜濤的粉絲，沒有愛錯人。」看到高瑞希千字文對自己的稱讚，姜濤亦有轉發貼文，並感謝對方：「謝謝你，很不一樣的訪談，我也很久沒有這樣子的聊天了。」