IKEA全新「多巴胺」色系家品｜搶眼撞色搭配 為家居帶來無限新鮮感

所謂「多巴胺色系」，就是透過繽紛、鮮艷的配色，刺激快樂情緒，透過明亮的高飽和度色彩散發正能量！進入天氣由炎熱轉涼的夏末初秋，IKEA 推出多款大玩「多巴胺」色系的新品，鮮色與冷色家品一應俱全，大膽撞色的搭配呈現出季節轉換的獨特顏色美學，為住所帶來無限新鮮感！

紫 X 橙 締造夏季秋季交融感覺

IKEA 率先推介「橙配紫」撞色配搭，多款飯廳家具用品美觀實用兼備，更配上大膽的色彩和紋理圖案，為餐桌締造夏末初秋的交融感覺：

TORVFLY檯布 （$99.9）– 印上了活力十足的香橙圖案， 營造充滿夏日的氣氛，以顏色和圖案突顯季節交融。



GLASMAL水杯（$89.9）– 半透明杯子配上獨特紋理，提升了餐檯的整體個性，更容易搭配家中現有的餐具，適合於不同用餐場合上使用。

SMYCKA人造花（$29.9） – 人造花適合放入花瓶作裝飾，擺放在餐桌上更顯典雅。是次推介的款式為橙色金光菊，菊花散發著自由活潑的 氣氛，別具秋天風情。

DOMSTEN凳（$179.9）– 紫和橙兩種配色，有著與眾不同的風格。於家中擺放雙色系DOMSTEN凳，紫調配上鮮橙

色的撞色搭配，不失霸氣和風格！

黃 X 綠 延續夏日活力

IKEA為大家推介黃綠撞色的家品家飾，當飽滿金黃色遇上清新鮮綠色，這個充滿陽光感的撞色組合，為你的家居延續夏日活力，同時增添溫和的自然氣息：

KÄRRKNIPPROT 浴室墊（$99.9）- 外型可愛，配上黃綠色搭配，為家中帶來春意盎然、生機勃勃的感覺，溫暖又舒服。

ÄRTBUSKE花瓶/澆水壺（$129.9）– 鮮明綠色外貌，讓它的造型更加奪目。鮮艷綠色加強了仙人掌外型的大膽設計，為空間點綴一絲個性。

RISATORP貯物籃（$89.9）– 外型選用溫和的淺黃色，樺木飾面手柄別具質感，可用來存放不同小物，又可放置蔬果。

CHILIFRUKT 花瓶/澆水壺（$39.9）– 以極致的鮮艷顏色為空間注入生氣活力，可一物兩用。

藍 X 綠 感覺寧靜又療癒

IKEA為大家推介多款藍綠色家品，兩款「鄰近色」組合帶來意想不到的視覺效果，既能為安樂窩帶來平靜感覺，同時能展現沉穩的格調和氣派，盡顯個人品味，適合喜愛冷色系家居的你：

PLATSA開放式層架組合（$500） – 此系列有多款尺寸可供選擇，可組合不同高度、深度的櫃框，打造最符合個人、家居需要的貯物組合。全新推出各款鮮藍色衣櫃組合，冷色系傢具打造整潔有格調的室內環境，為你提供舒服休息的位置。

EKLUGGMAL咕𠱸（$149.9）– 設計有趣可愛，藍色搭配黑點圖案，酷似草莓，大玩超現實效果。

GENESÖN椅子（$219.9）– 椅子線條簡潔，以耐用、輕巧的金屬製造，為客飯廳注入低調工業格調。可搭配同顏色椅子或不同色系的椅子使用亦可，為住所增添變化。

LÖVBACKEN角几（$699.9）– 不規則角几極具超現代設計感，全新推出淺綠色版本，亮眼色彩為你帶來無限活力。角几以飾面處理，耐用 又不易沾塵，隨時保持清潔。

時髦粉紅 為兒童打造活力睡房

許多小朋友都想擁有一間「Pinku Pinku」的 夢幻睡房，IKEA於新一季推出多款彩色傢具，以粉紅色家品作為主調，配以綠色、黃色等鮮明顏色來個大膽碰撞，對比色搭配為小朋友睡房增添獨特又可愛感覺：

IDROTTSHALL地氈（$699.9） – 以粉紅、黃、綠與黑白撞色，撞色配搭展現活潑個性。絨毛長短不一，配搭有趣配色，營造立體效果，令地氈形象更覺大膽玩味，為小朋友睡房增添活力。

SOMMARVICKER被套枕袋套裝（$199.9）- 一面是藍色波浪，另一面則是粉紅配黃色的波浪，可以讓小朋友隨時選擇喜愛的房間色系風格。被套枕袋套裝以棉與人造絲混紡織成，既透氣又吸濕，保證讓你睡得舒適安穩。

DVÄRGMÅS 兒童帳篷（$129.9）- 可讓小孩玩耍或小睡，給他們建造一個屬於自己的小空間。鮮綠色外型猶如一棵大樹，為兒童房間營造舒適放鬆感覺。