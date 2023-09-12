IKEA全新「多巴胺」色系家品｜搶眼撞色搭配 為家居帶來無限新鮮感
所謂「多巴胺色系」，就是透過繽紛、鮮艷的配色，刺激快樂情緒，透過明亮的高飽和度色彩散發正能量！進入天氣由炎熱轉涼的夏末初秋，IKEA 推出多款大玩「多巴胺」色系的新品，鮮色與冷色家品一應俱全，大膽撞色的搭配呈現出季節轉換的獨特顏色美學，為住所帶來無限新鮮感！
紫 X 橙 締造夏季秋季交融感覺
IKEA 率先推介「橙配紫」撞色配搭，多款飯廳家具用品美觀實用兼備，更配上大膽的色彩和紋理圖案，為餐桌締造夏末初秋的交融感覺：
黃 X 綠 延續夏日活力
IKEA為大家推介黃綠撞色的家品家飾，當飽滿金黃色遇上清新鮮綠色，這個充滿陽光感的撞色組合，為你的家居延續夏日活力，同時增添溫和的自然氣息：
藍 X 綠 感覺寧靜又療癒
IKEA為大家推介多款藍綠色家品，兩款「鄰近色」組合帶來意想不到的視覺效果，既能為安樂窩帶來平靜感覺，同時能展現沉穩的格調和氣派，盡顯個人品味，適合喜愛冷色系家居的你：
時髦粉紅 為兒童打造活力睡房
許多小朋友都想擁有一間「Pinku Pinku」的 夢幻睡房，IKEA於新一季推出多款彩色傢具，以粉紅色家品作為主調，配以綠色、黃色等鮮明顏色來個大膽碰撞，對比色搭配為小朋友睡房增添獨特又可愛感覺：