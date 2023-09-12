大閘蟹放題2023 ｜ 陶源酒家大閘蟹2小時放題 任食片皮鴨＋多款主食 送花雕蟹及鮑魚
大閘蟹放題2023 ｜ 踏入秋天，亦即代表進入大閘蟹當造的季節！大閘蟹出名殼薄多蟹黃，所以每年都會吸引不少食家約齊三五知己一同開餐，除自行訂購外，亦有食肆推出大閘蟹放題，好讓各位於限時之內任食大閘蟹。
以往都有推出相關主題的「陶源酒家」，今年再度有大閘蟹放題活動，於2小時內任食清蒸大閘蟹 、太雕蒸大閘蟹、鹽焗大閘蟹，另有京式北皮鴨及多款主食、小菜和甜品供應。主食方面，有最適合秋冬品嚐的生炒糯米飯、上海菜肉包、流沙芝麻包等；而小菜就有椒鹽海中蝦、川味牛帕葉、避風塘雞中翼、椒鹽豬小排。另有楊枝甘露、 生磨蛋白杏仁茶、薑茶地瓜等7款甜品提供。
凡惠顧大閘蟹放題2小時任食，每位加送特盛三式、花雕熟醉蟹乙隻及汽水乙罐。
大閘蟹放題2小時任食(兩位起)
兌換日期：即日起至10月31日
時間：1800-2000 / 1945-2145
價錢：周一至四$498/位、周五、六、日及公眾假期$558/位；另收茶芥$15及原價加一服務費。
分店地址及聯絡方式
1. 灣仔分店
地址：灣仔菲林明道8號大同商場 1至2樓
電話：2258 7688
2. 尖沙咀分店
尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓
電話：2366 0806
3. 旺角分店
旺角豉油街 118 號(仕德福酒店)
電話： 2770 8228
4. 九龍灣分店
九龍灣常悅道9號企業廣場1期地下
電話： 2751 9608
5. 觀塘分店
九龍觀塘成業街7號東廣場2樓201-204號舖
電話：2366 8108
6. 荃灣分店
荃灣沙咀道6號嘉達環球中心地舖
電話：2554 2180
7. 將軍澳日出康城分店
新界將軍澳康城路1號康城第四層418號舖
電話：2217 0190
訂購：請按此