大閘蟹放題2023 ｜ 陶源酒家大閘蟹2小時放題 任食片皮鴨＋多款主食 送花雕蟹及鮑魚

大閘蟹放題2023 ｜ 踏入秋天，亦即代表進入大閘蟹當造的季節！大閘蟹出名殼薄多蟹黃，所以每年都會吸引不少食家約齊三五知己一同開餐，除自行訂購外，亦有食肆推出大閘蟹放題，好讓各位於限時之內任食大閘蟹。

以往都有推出相關主題的「陶源酒家」，今年再度有大閘蟹放題活動，於2小時內任食清蒸大閘蟹 、太雕蒸大閘蟹、鹽焗大閘蟹，另有京式北皮鴨及多款主食、小菜和甜品供應。主食方面，有最適合秋冬品嚐的生炒糯米飯、上海菜肉包、流沙芝麻包等；而小菜就有椒鹽海中蝦、川味牛帕葉、避風塘雞中翼、椒鹽豬小排。另有楊枝甘露、 生磨蛋白杏仁茶、薑茶地瓜等7款甜品提供。

凡惠顧大閘蟹放題2小時任食，每位加送特盛三式、花雕熟醉蟹乙隻及汽水乙罐。

花雕熟醉蟹

特盛三式 (鮑汁原隻鮑魚伴百靈菇)

特盛三式 (蟹粉扒豆苗)

京式片皮鴨

奶皇包紅棗糕

大閘蟹放題2小時任食(兩位起)

兌換日期：即日起至10月31日

時間：1800-2000 / 1945-2145

價錢：周一至四$498/位、周五、六、日及公眾假期$558/位；另收茶芥$15及原價加一服務費。

分店地址及聯絡方式

1. 灣仔分店

地址：灣仔菲林明道8號大同商場 1至2樓

電話：2258 7688

2. 尖沙咀分店

尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓

電話：2366 0806

3. 旺角分店

旺角豉油街 118 號(仕德福酒店)

電話： 2770 8228

4. 九龍灣分店

九龍灣常悅道9號企業廣場1期地下

電話： 2751 9608

5. 觀塘分店

九龍觀塘成業街7號東廣場2樓201-204號舖

電話：2366 8108

6. 荃灣分店

荃灣沙咀道6號嘉達環球中心地舖

電話：2554 2180

7. 將軍澳日出康城分店

新界將軍澳康城路1號康城第四層418號舖

電話：2217 0190

訂購：請按此