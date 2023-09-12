霸嗎拉麵「味玉 X 替玉祭」優惠價任食溏心蛋/免費添麵｜有機會全年免費任食通行證
大家身邊可有一些朋友，每次吃拉麵都要加配味玉（秘制醬汁醃製的半熟溏心蛋） 和替玉（自家製麵），加得太少又吃得不夠過癮，加太多又傷荷包⋯⋯ 不過機會來了！霸嗎拉麵即將舉辦首次「味玉 X 替玉祭」，全日無間斷供應味玉和替玉，任食任添。於推廣期內，於指定霸嗎拉麵分店堂食完成最多味玉或替玉的顧客，更分別有機會成為「味玉之王者」或「替玉之王者」，獲得全年任食味玉或替玉通行證。自問是大胃王的你，快點來挑戰吧！
霸嗎拉麵「味玉 X 替玉祭」
第一彈：味玉祭
- 日期：2023 年 9 月 15 日至 21 日
- 客人只須惠顧堂食正價拉麵，可加$15 任食味玉
- 完成最多味玉而成功登記的顧客，更可成為「味玉之王者」，獲得全年味玉通行證 (名額1個)
霸嗎人氣流心味玉
第二彈：替玉祭
- 日期:2023 年 9 月 22 日至 28 日
- 客人只須惠顧堂食，免費無限任食替玉 (自家製麵)
- 完成最多替玉而成功登記的顧客更可成為「替玉之王者」，獲得全年替玉通行證 (名額1個)
新鮮自家製替玉
- 「味玉之王者」及「替玉之王者」(名額各一) 受有關條款約束，詳情 按此
味玉祭條款及細則：
- 惠顧堂食正價拉麵(不包括兒童餐)，可加$15 享用任食味玉
- 同一帳單內，其中一位客人須讚好霸嗎拉麵 IG 或 Facebook 專頁方可享有此優惠
- 同一帳單內，每位客人必須同時惠顧$15 任食味玉優惠，恕不接受分單
- 此優惠不可與電子優惠券、現金禮券、優惠券、優惠或其他折扣優惠(包括任何信用 卡折扣、優惠價餐目等)同時使用
- 只限堂食，不設外帶取走
- 味玉數量有限，售完即止
- 請按個人能力點選味玉數量，請勿浪費食物;如顧客每吃剩一隻完整的味玉，霸嗎拉麵將收取食品之原價
- 霸嗎拉麵保留隨時修訂此條款及細則之權利而無須事先通知。
- 如有任何爭議，霸嗎拉麵保留最終之決議權
替玉祭條款及細則：
- 每次可追加一份替玉
- 客人必須讚好霸嗎拉麵 IG 或 Facebook 專頁方可享有此優惠
- 惠顧堂食正價拉麵(不包括兒童餐 )，可免費無限享用替玉(自家製麵)
- 此優惠不可與電子優惠券、現金禮券、優惠券、優惠或其他折扣優惠(包括任何信用 卡折扣、優惠價餐目等)同時使用
- 替玉數量有限，售完即止
- 只限堂食，不設外帶取走
- 請按個人能力點選替玉數量，請勿浪費食物，如顧客每吃剩一份完整的替玉，霸嗎拉麵將收取食品之原價
- 霸嗎拉麵保留隨時修訂此條款及細則之權利而無須事先通知
- 如有任何爭議，霸嗎拉麵保留最終之決議權