霸嗎拉麵「味玉 X 替玉祭」優惠價任食溏心蛋/免費添麵｜有機會全年免費任食通行證

大家身邊可有一些朋友，每次吃拉麵都要加配味玉（秘制醬汁醃製的半熟溏心蛋） 和替玉（自家製麵），加得太少又吃得不夠過癮，加太多又傷荷包⋯⋯ 不過機會來了！霸嗎拉麵即將舉辦首次「味玉 X 替玉祭」，全日無間斷供應味玉和替玉，任食任添。於推廣期內，於指定霸嗎拉麵分店堂食完成最多味玉或替玉的顧客，更分別有機會成為「味玉之王者」或「替玉之王者」，獲得全年任食味玉或替玉通行證。自問是大胃王的你，快點來挑戰吧！

霸嗎拉麵「味玉 X 替玉祭」

第一彈：味玉祭

日期：2023 年 9 月 15 日至 21 日

客人只須惠顧堂食正價拉麵，可加$15 任食味玉

完成最多味玉而成功登記的顧客，更可成為「味玉之王者」，獲得全年味玉通行證 (名額1個)

霸嗎人氣流心味玉

新鮮雞蛋經嚴格控制時間煮到流心半熟後，細心地剝去蛋殼，然後放入到自家秘制醬汁中醃制一晚。溏心蛋外部彈力十足，內部流心。

第二彈：替玉祭

日期:2023 年 9 月 22 日至 28 日

客人只須惠顧堂食，免費無限任食替玉 (自家製麵)

完成最多替玉而成功登記的顧客更可成為「替玉之王者」，獲得全年替玉通行證 (名額1個)

新鮮自家製替玉

店內自家新鮮手工製造麵條，使用優質全麥麵粉，煙韌彈牙，吃起淡淡麥香，掛上濃厚豬骨湯底，完美配搭。

味玉祭條款及細則：

惠顧堂食正價拉麵(不包括兒童餐)，可加$15 享用任食味玉 同一帳單內，其中一位客人須讚好霸嗎拉麵 IG 或 Facebook 專頁方可享有此優惠 同一帳單內，每位客人必須同時惠顧$15 任食味玉優惠，恕不接受分單 此優惠不可與電子優惠券、現金禮券、優惠券、優惠或其他折扣優惠(包括任何信用 卡折扣、優惠價餐目等)同時使用 只限堂食，不設外帶取走 味玉數量有限，售完即止 請按個人能力點選味玉數量，請勿浪費食物;如顧客每吃剩一隻完整的味玉，霸嗎拉麵將收取食品之原價 霸嗎拉麵保留隨時修訂此條款及細則之權利而無須事先通知。 如有任何爭議，霸嗎拉麵保留最終之決議權

替玉祭條款及細則：