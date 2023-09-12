中秋好去處2023｜利東街「躍兔 ‧ 迎月」綵燈會 逾800個燈籠打造浪漫燈海/ LED舞火龍表演相隔三年回歸

中秋好去處2023 ｜一年容易又中秋！今年利東街呈獻「躍兔 ‧ 迎月」綵燈會，逾800個中式燈籠高高掛，將街道打造成一片浪漫燈籠海！在中秋節當日(9月29日)，更會有由LED燈製作而成的十八米長舞火龍表演，重現這項因疫情已暌違三年的傳統技藝。此外，利東街推出多個優惠及禮遇，以及舉辦慈善手作市集、免費工作坊、音樂表演等節慶活動，與大眾一同歡度佳節！

「躍兔 ‧ 迎月」綵燈會 800個中式燈籠打造浪漫燈海

「躍兔 ‧ 迎月」戶外綵燈會 —— 由即日至10月23日，利東街林蔭大道將掛上逾800個色彩繽紛的中式燈籠，今年更首度加入玉兔、金魚及楊桃等特色燈籠，匯聚成璀璨的彩燈海。

LED 舞火龍表演｜舞龍文化體驗班

停辦三年的 「LED火龍舞鼓賀中秋」盛會，將於今年中秋節正日（9月29日）再現利東街，LED 夜光火龍以LED燈光取代煙火，將現代科技融合傳統文化，另類演繹了這項香港非物質文化遺產，適合一家大小及旅客近距離觀賞，感受傳統節日氣氛。

「 LED 火龍舞鼓賀中秋」將於29日晚上8時30分起由利東街中庭往皇后大道東方向進發，再舞動至莊士頓道入口，最後返回利東街中庭；途中更會加入LED舞獅及鑼鼓多個定點表演，與觀眾近距離互動。

在資歷豐富的郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍師傅帶領下，團隊花了約3個月時間製作一條全長18米的紅色全新LED火龍，並加入噴煙效果，希望為大家帶來耳目一新的感覺。

郭師傅會於中秋前夕舉辦多場「舞龍文化體驗班」，市民及旅客可親身體驗及學習舞動火龍的基本技藝。只要免費登記成為利東街會員，即可以200電子積分優先換領「舞龍文化體驗班」名額乙個；顧客及旅客亦可透過電子貨幣即日消費滿$300及追蹤利東街社交平台，現場換領活動名額乙個。名額先到先得，換完即止。

泰國過江龍 After You 利東街全新旗艦店

在泰國擁有超過50家分店的甜品店 After You Dessert Café，於利東街的全新旗艦店現已開業，除了招牌甜品包括蜜糖吐司和各式刨冰外，更會於9月25日至10月6日期間，推出以咸蛋黃及水仙芒等金黃色食材打造的中秋限定甜品：「鹹蛋黃鮮忌廉牛角窩夫配雲尼拿雪糕」及「芒果鮮忌廉牛角窩夫配芒果雪糕」。

兩款中秋節限定特別版甜品

連串消費獎賞

中秋尊享禮遇（即日起至9月29日）：

在利東街任何商戶消費滿$1,000，即可換領「利東街 X 工夫茶舍限定大紅袍(水仙) 禮盒」乙份和$50 餐飲及$50購物現金折扣券各一張

消費滿$1,800，即可換領「利東街 X 山手作限定奶黃皇月餅禮盒(4件裝)」乙份和$50餐飲及$50購物現金折扣券各一張

9月29中秋正日及30日追月夜指定時間，憑即日利東街商戶消費單據及追縱利東街社交平台，即可獲贈小彩燈乙個

黃金周雙重賞：

9月30日至10月8日期間，於任何商戶消費滿$1,000，即可兌換$50餐飲及$50購物現金折扣券各兩張

10月9日至31日期間消費滿$1,000，則可兌換$50餐飲及$50購物現金折扣券各一張。

「利東街 X 山手作限定奶黃皇月餅禮盒(4件裝)」

慈善手作市集及表演節目

利東街聯同香港灣仔區各界協會，在9月16、17、23至28日，在漫天燈飾下打造 「月下與你」中秋慈善 Pop-up，灣仔區多個慈善非牟利機構帶來不同的手作產品攤位及DIY燈籠工作坊，亦會有一系列表演及節目助慶。